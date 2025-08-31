Sadha: ఇలా వచ్చి నన్ను అలా చేసి వెళ్ళిపోయేవాడు.. తెలుగు స్టార్ హీరో గురించి సదాఫ్ సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు..

Sadhaf:
జయం సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో చోటు సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ సదా. మొదటి సినిమాతోనే బ్లాక్బస్టర్ అందుకున్న ఈ హీరోయిన్ కి ఆ తరువాత మరికొన్ని ఆఫర్లు వచ్చాయి. ఇక తమిళంలో కూడా అపరుచితుడు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలో కనిపించింది.
తెలుగులో జయం, తమిళంలో అపరిచితుడు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల్లో కనిపించి మెప్పించిన హీరోయిన్ సదా. ఈ హీరోయిన్ తప్పకుండా స్టార్ హీరోయిన్ అయిపోతుంది అనుకున్న తరుణంలో ఈమెకు అవకాశాలు రాకుండా పోయాయి.
తెలుగులోనూ పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు అలానే తమిళంలో కూడా రాలేదు. ఇక దీంతో ఇప్పుడు కేవలం బుల్లితెర షోలో జడ్జ్ గా వ్యవహరిస్తూ దూసుకుపోతోంది.
ఇక తాజాగా జీ తెలుగులో జరిగిన ఒక షోకి సదా అలానే మంచు మనోజ్ ఇద్దరూ కూడా వచ్చి తెగ ఆకట్టుకున్నారు. సదా తన కెరియర్ మొదట్లో మనోజ్ మొదటి సినిమా దొంగ దొంగది లో హీరోయిన్ గా నటించింది.
ఈ క్రమంలో ఈ షోలో సదా మాట్లాడుతూ మనోజ్ బందిలో ఇలా వచ్చి నన్ను అలా ఏదో ఒకటి చేసి వెళ్లిపోయేవారు అనగానే.. మనోజ్ ఆశ్చర్యపోయి కొంచెం క్లారిటీగా చెప్పమ్మా అని అనేశారు.
అయితే సదా.. తను గమ్మున కూర్చో ఉన్నా కానీ మనోజ్ వచ్చి తనని ఏదో ఒక అల్లరి పని చేసి ఏడిపిచ్చి వెళ్ళిపోయేవారు అని చెప్పాలి అనుకుంది. ఇక దీనికి చదవ పైన చెప్పిన విధంగా చెప్పడంతో మనోజ్ తమాషాగా క్లారిటీగా చెప్పు అని అనడం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిని నవ్వేలా చేసింది.