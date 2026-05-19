Jayam Ravi Wife Alimony: జయం రవి విడాకుల వ్యవహారం.. నెలకు ఏకంగా అన్ని లక్షల భరణం కోరిన ఆర్తి!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 19, 2026, 11:11 AM IST|Updated: May 19, 2026, 11:11 AM IST

Jayam Ravi Wife Alimony:తమిళ స్టార్ హీరో జయం రవి  వ్యక్తిగత జీవితం గత కొంతకాలంగా కోలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. జయం రవి, ఆయన భార్య ఆర్తి విడిపోతున్నట్లు 2024లో ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి వీరిద్దరి మధ్య ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.

జయం రవి గతంలో తన భార్య ఆర్తిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన బ్యాంక్ అకౌంట్లు, ఆస్తులు, ఇల్లు అన్నీ తీసుకుందని, తన తల్లిదండ్రులను ఇబ్బంది పెట్టిందని, పిల్లలను తనకు దూరం చేసిందని ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా తనపై చేతబడి కూడా చేయించిందంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.  

మరోవైపు ఆర్తి మాత్రం జయం రవి మరో మహిళతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడని ఆరోపించింది. ముఖ్యంగా సింగర్ కెనిషా పేరు ఈ వివాదంలో వినిపించింది. ఇటీవల కెనిషా కూడా సోషల్ మీడియాలో తనపై వస్తున్న ట్రోల్స్ కారణంగా చెన్నై వదిలి వెళ్తున్నట్లు వెల్లడించడం మరింత చర్చనీయాంశమైంది.  

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా తమిళ మీడియాలో మరో వార్త వైరల్ అవుతోంది. చెన్నై ఫ్యామిలీ కోర్టులో జరుగుతున్న విడాకుల కేసులో ఆర్తి నెలకు రూ.40 లక్షల భరణం కోరినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. తమ వైవాహిక జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి రావడం వల్లే బంధం దెబ్బతిందని ఆర్తి కోర్టుకు తెలిపినట్లు సమాచారం.  

అయితే ఈ వార్తలపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే ఆర్తికి కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయని, కుటుంబ వ్యాపారాలను కూడా చూసుకుంటున్నారని కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు జయం రవి మాత్రం రాజీకి అవకాశం లేదని, విడాకులు కావాల్సిందేనని పట్టుబడుతున్నట్లు సమాచారం.  

ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం కోర్టు పరిధిలో ఉండటంతో అధికారికంగా ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. కానీ కోలీవుడ్‌లో మాత్రం జయం రవి – ఆర్తి విడాకుల వివాదం రోజురోజుకీ మరింత హాట్ టాపిక్‌గా మారుతోంది.

