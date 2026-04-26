Court Jobs 2026: ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే 10వ తరగతి అర్హతతో కోర్టులో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే!

Court Jobs: సొంత జిల్లాలో అది కూడా పదవ తరగతి అర్హతతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావాలనుకునే నిరుద్యోగులకి గుడ్న్యూస్. కేవలం టెన్త్ అర్హతతోనే జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా సెషన్స్ కోర్టులో ఆఫీస్ సబార్డినేట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు.
ఇక ఈ పోస్టులకు ఏడో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు చదివిన వారు అర్హులు. అభ్యర్థుల వయోపరిమితి తప్పనిసరిగా 18 నుంచి 34 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, పీహెచ్సీలకు 10 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఈ అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు.. ఆఫ్లైన్ విధానంలో ఏప్రిల్ 27, 2026వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. సొంత జిల్లాలోనే అది కూడా తక్కువ అర్హతతో జాబ్ పొందేందుకు ఇది మంచి సువర్ణావకాశం.
ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా కేవలం అప్లికేషన్ల ఆధారంగా షార్ట్ లిస్టింగ్ చేసి ఇంటర్వ్యూకి ఎంపిక చేస్తారు.
మౌఖిక ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 15,600 జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్స్లు కల్పిస్తారు.