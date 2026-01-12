English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jayasudha on Casting Couch: ఫిజికల్ గా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినవారు.. 67 ఏళ్ల వయసులో జయసుధ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jayasudha On Casting Couch : ప్రముఖ నటి జయసుధ ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. ప్రేమాయణాలు, క్యాస్టింగ్ కౌచ్ వంటి అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను చాలా స్పష్టంగా వెల్లడించారు. ఆమె మాటలు ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.
జయసుధ 67 ఏళ్ల వయసులో కూడా సినిమాల్లో ఎన్నో ఆఫర్లు సంపాదించుకుంటూ దూసుకుపోతోంది. ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగిన జయసుధ ఇప్పుడు తల్లి పాత్రల్లో కనిపిస్తోంది. ఇక ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.  

ముఖ్యంగా హీరో,‌హీరోయిన్ల మధ్య సినిమాల్లో చేసేటప్పుడు ప్రేమ కలుగుతుందా అనే విషయం గురించి చెబుతూ.., “నిజమైన ప్రేమ అంటే మాటల్లో ‘లవ్ యూ’ అని చెప్పడం కాదు. ఒక వ్యక్తి నిజంగా ప్రేమిస్తే, అది అతని ప్రవర్తనలో.. గౌరవంలో కనిపిస్తుంది. అఫైర్ అనేది కేవలం శారీరక ఆకర్షణతో మొదలవుతుంది. అది ఎక్కువగా కలిసి పనిచేసే వాతావరణంలో ఏర్పడే కెమిస్ట్రీ వల్ల జరుగుతుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇది కామన్” అని చెప్పారు.  

ఇక కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి మాట్లాడుతూ.. “నాకు వ్యక్తిత్వం చాలా ముఖ్యం. దాని కోసం నేను నా విలువలను ఎప్పటికీ త్యాగం చేయను. చాలామంది మనల్ని ప్రయత్నిస్తారు కానీ మనం తెలివిగా ఉండాలి” అని చెప్పారు.  

ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ, కొందరు పురుషులు మహిళలను తక్కువగా అంచనా వేస్తారని, కానీ మహిళలు కూడా చాలా తెలివైనవారని అన్నారు. “మహిళలను మోసం చేయవచ్చు అనుకోవడం తప్పు. కొంతమంది హీరోయిన్లు కూడా చాలా స్మార్ట్‌గా వ్యవహరిస్తారు. బయటకి అమాయకుల్లా కనిపించినా, లోపల చాలా బలంగా ఉంటారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో అలానే ఉండాలి. ఫిజికల్ గా ఇబ్బంది పెట్టాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. నేను అలాంటి వాళ్ళని ఎదుర్కొన్న. కానీ మనం తెలివిగా వ్యవహరించి వాళ్లని దూరం పెట్టాలి” అని తెలిపారు.

చివరిగా, ఇండస్ట్రీలో వినిపించే పుకార్లపై స్పందిస్తూ, “చాలా విషయాలు అతిశయోక్తిగా చెబుతారు. నిజానికి అలాంటి ఘటనలు చాలా తక్కువ. సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరూ అనుకున్నట్టు ఏవేవో జరిగిపోవు. ఏవైనా పరస్పర అభిప్రాయాల వల్లే జరుగుతాయి.” అని జయసుధ తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా వెల్లడించారు.

