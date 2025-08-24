Jayasudha Net Worth: ఏకంగా 100 కోట్ల ఆస్తిని చేతులారా పోగొట్టుకున్న జయసుధ.. ఇప్పుడు ఆమె ఆస్తుల విలువ ఎంతంటే

Jayasudha Assets
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో రోజుల పాటు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది జయసుధ. ఏకంగా 300 పైగా సినిమాల్లో నటించింది. ప్రస్తుతం జయసుధ వయసు 66 ఏళ్లు. ఇక ఇప్పుడు ఈమె ఆస్తిల వివరాలు ఎంత అనే ఒక వార్త తెగ వైరల్ అవుతుంది
300 పైగా సినిమాలు నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ జయసుధ. ప్రస్తుతం ఏడు పదుల వయసుకు దగ్గరగా ఉన్న ఈ హీరోయిన్.. అమ్మ క్యారెక్టర్స్ లో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది.
అయితే జయసుధ అసలు పేరు సుజాత. జ్యోతి అనే సినిమాతో తన కెరియర్ ప్రారంభించింది. ఇక ఆ సినిమా దర్శకుడు ఆమె పేరు జయసుధ గా మార్చారు.
జయప్రద, శ్రీదేవి వంటి గ్లామరస్ హీరోయిన్స్ మధ్య.. సహజనతటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది జయసుధ. జయసుధ భర్త కొద్ది సంవత్సరాల క్రితమే మరణించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇక ఈమె ఆస్తులు వివరానికి వస్తే.. జయసుధకు ప్రస్తుతం 40 కోట్ల వరకు ఆస్తి ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే జయసుధ ఈమధ్య ఇంటర్వ్యూలో తన ఆశ్చర్య గురించి చెప్పిన ఒక విషయం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది.
జయసుధ చెన్నైలో అప్పట్లో ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారంట. కానీ ఆ తర్వాత దాన్ని అమ్మేయాల్సి వచ్చిందని.. అంతేకాకుండా చెన్నైలో తను ఒక 9 ఎకరాలు కొనగా ఆ స్థలంలో బోర్ వేస్తే పడకపోవడం వల్ల ఆ స్థలం కూడా అమ్మేశానని.. కానీ ప్రస్తుతం తను అమ్మేసిన స్థలం విలువ వంద కోట్లు అని చెప్పుకొచ్చింది. అందుకే ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవాలన్న అదృష్టం ఉండాలి అని తెలిపింది ఈ నటి.