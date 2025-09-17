Jayasudha: ఆ తెలుగు స్టార్ హీరో దేవుడిని అస్సలు నమ్మరు..: జయసుధ

Jayasudha Shocking Comments : తెలుగులో ఎంతోమంది సార్ హీరోలతో నటించిన హీరోయిన్ జయసుధ. అప్పట్లో ఎన్నో సంవత్సరాల.. పాటు ఈమె స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది. ఎప్పటికీ కూడా ఎన్నో తెలుగు సినిమాలలో అమ్మ క్యారెక్టర్స్ లో కనిపిస్తూ మెప్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలో జయసుధ ఒక స్టార్ హీరో గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి..
ఎంతోమంది స్టార్ హీరోలతో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ జయసుధ. ఇప్పుడు ఆరు పదుల వయసులో కూడా పలు సినిమాలలో.. అమ్మ పాత్రలో కనిపించి మెప్పిస్తోంది.
ఇక సినిమాల ద్వారానే కాకుండా.. తన పర్సనల్ లైఫ్ ద్వారా కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది ఈ సీనియర్ నటి. తాజాగా జయసుధ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన ఒక విషయం అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది.
అసలు విషయానికి వస్తే జయసుధ నాగేశ్వరరావు తో ఎన్నో సినిమాలలో నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక నాగేశ్వరరావు దేవుడిని అస్సలు నమ్మరు అని చెప్పుకొచ్చింది ఈ నటి.
“నాగేశ్వరరావు గారు..డిక్షనరీ లాంటివారు.. దేవుడి గురించి ఆయన్ని ఏమీ అడిగినా కానీ.. ప్రతి ఒక్కటీ చెప్పేవారు. కానీ ఆయన దేవుడిని అస్సలు నమ్మరు,” అని చెప్పకు వచ్చింది.
ఇక జయసుధ చెప్పిన ఈ వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.. దేవుడిని నమ్మకపోయినా నాగేశ్వరరావు దేవుడి గురించి చాలా నేర్చుకున్నారు.. అనేది ఎంతో మందిని షాక్ కి గురిచేస్తుంది.