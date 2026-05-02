Jayasudha: 67 ఏళ్ల వయసులో జయసుధ మూడో పెళ్లి.. అతనితో కలిసి ఫంక్షన్స్ కి అటెండ్ అయినా నటి!

Jayasudha:ప్రసిద్ధ తెలుగు నటి జయసుధ గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త అప్పట్లో చాలా వైరల్ అయింది. ఆమె 67 ఏళ్ల వయసులో మూడోసారి వివాహం చేసుకుంది అన్న వార్త తెగ వినిపించింది. ఈ విషయం సినీ పరిశ్రమలో మాత్రమే కాకుండా అభిమానుల్లో కూడా విస్తృతంగా మాట్లాడుకున్నారు.
జయసుధ గారి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడితే, ఆమె మొదట నిర్మాత వడ్డే రమేష్ సోదరుడిని వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ ఆ వివాహం ఎక్కువకాలం నిలవలేదు మరియు విడాకులతో ముగిసింది. తర్వాత 1985లో నిర్మాత నితిన్ కపూర్‌ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు నిహార్, శ్రేయాన్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. వారు కూడా తరువాత సినిమాల్లోకి వచ్చారు.  

కానీ 2017లో ఆమె జీవితంలో పెద్ద విషాదం జరిగింది. ఆమె రెండో భర్త నితిన్ కపూర్ మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఆ ఘటన తర్వాత జయసుధ గారు చాలా కాలం ఒంటరిగా జీవించారు. ఈ సమయంలో ఆమె చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు అని చెప్పాలి.  

ఇలా ఒంటరిగా జీవిస్తూ, జీవితంలో మళ్లీ సంతోషాన్ని పొందాలని, ఒక విదేశీయుడి అయినా బిజినెస్ మాన్ ని వివాహం చేసుకున్నారు అని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఆ వార్తల గురించి జయసుధ మాట్లాడుతూ.. అతను కేవలం నిర్మాత అని తన మీద బయోపిక్ తీయాలి అనుకుంటున్నారు అని చెప్పుకొచ్చింది. అయితే ఆమె ఈ మాటలు చెప్పి దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు కావస్తోంది.  

కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అతనితోనే ఆమె ఈవెంట్స్ కి హాజరు కావడంతో మళ్లీ ఆమె పెళ్లి గురించి రకరకాల వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈమధ్య బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లికి కూడా అతనితో అటెండ్ అయ్యింది జయసుధ. ఇక ఫిలింఫేర్ అవార్డులకి కూడా ఆయనతో జతగా వచ్చింది. దీంతో జయసుధ పెళ్లి చేసుకుందాం లేకపోతే అతనితో సహజీవనం చేస్తోందా.. లేకపోతే వాళ్ళిద్దరూ కేవలం స్నేహితుల అని అనుమానాలు వస్తున్నాయి.             View this post on Instagram                       A post shared by Cinebuzz (@cinebuzz.media)    

సినిమా రంగంలో జయసుధ గారు ఎన్నో భాషల్లో నటించి మంచి పేరు సంపాదించారు. ఆమె నటనకు అనేక అవార్డులు కూడా వచ్చాయి. ఇటీవల ఆమె తమిళ-తెలుగు చిత్రం వారిసు లో కనిపించారు. ఇక ఆ సినిమా అప్పుడే ఈ బిజినెస్ మాన్ ఆమెకు పరిచయమయ్యారు అన్న వార్తలు కూడా ఉన్నాయి.

