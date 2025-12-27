English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Richest Indian origin CEO Jayanshree Ullal: హురూన్ ఇండియా రిచ్ లిస్టు 2025 ప్రకారం జయశ్రీ ఉల్లాల్..ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతురలైనా భారత సంతతికి చెందిన సీఈఓగా నిలిచారు. టెక్ దిగ్గజాలైన సుందర్ పిచాయ్, సత్య నాదేళ్లను పక్కకు నెట్టి  సంపద జాబితాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. ఇంతకీ జయశ్రీ ఉల్లాల్ ఎవరు? ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి? తెలుసుకుందాం. 
1 /7

గ్లోబల్ టెక్ ప్రపంచంలో భారతీయ మూలాలున్న సీఈవోలు అంటే ఇప్పటివరకు సత్య నాదెళ్ల, సుందర్ పిచాయ్ పేర్లే ఎక్కువగా వినిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ జాబితాలోనే కాదు… ఆ స్థాయినే మించి మరో పేరు సంచలనం సృష్టిస్తోంది. హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2025 వెల్లడించిన వివరాలతో.. టెక్ ఇండస్ట్రీ దృష్టంతా ఒక్కసారిగా జయశ్రీ ఉల్లాల్ వైపు మళ్లింది. ఎవరీ జయశ్రీ ఉల్లాల్?

2 /7

అరిస్టా నెట్‌వర్క్స్ చైర్మన్.. సీఈవో అయిన జయశ్రీ ఉల్లాల్ నికర ఆస్తి ప్రస్తుతం సుమారు 50,170 కోట్ల రూపాయలు. ఈ సంఖ్య ఆమెను ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతులైన భారతీయ మూలాలున్న సీఈవోల జాబితాలో టాప్ ప్లేసులో నిలబెట్టింది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే… మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవో సత్య నాదెళ్ల, గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్‌ల ఆస్తులను కలిపినా, జయశ్రీ సంపదలో సగం కూడా ఉండవట. ఇదే అంశం ఇప్పుడు సిలికాన్ వ్యాలీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

3 /7

2008 నుంచి అరిస్టా నెట్‌వర్క్స్‌కు జయశ్రీ ఉల్లాల్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అప్పట్లో చిన్న స్థాయిలో ఉన్న ఈ సంస్థ.. ఈ రోజు క్లౌడ్ నెట్‌వర్కింగ్, హై-పెర్ఫార్మెన్స్ డేటా సెంటర్ల రంగంలో గ్లోబల్ లీడర్‌గా ఎదగడం ఆమె వ్యూహాత్మక దృష్టికి నిదర్శనం. ఫోర్బ్స్ అంచనాల ప్రకారం.. 2024లో అరిస్టా నెట్‌వర్క్స్ వార్షిక ఆదాయం దాదాపు 7 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే సుమారు 20 శాతం వృద్ధిగా నమోదు అయ్యింది. కంపెనీ షేర్ ధరలు గణనీయంగా పెరగడం వల్ల.. జయశ్రీ నికర విలువ కూడా ఆకాశాన్ని తాకింది. ప్రస్తుతం ఆమె వద్ద కంపెనీలో సుమారు 3 శాతం వాటా ఉంది.  

4 /7

జయశ్రీ ఉల్లాల్ జీవన ప్రయాణం కూడా ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది. 1961 మార్చి 27న లండన్‌లో భారతీయ కుటుంబంలో జన్మించిన ఆమె.. చిన్న వయసులోనే భారత్‌కు వచ్చి న్యూఢిల్లీలో చదువు ప్రారంభించారు. ఆమె తండ్రి ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్రవేత్త. భారత ప్రభుత్వ విద్యాశాఖతో కలిసి పనిచేసిన ఆయన.. ఐఐటీల స్థాపనకు సంబంధించిన విద్యా విధానాల రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ వాతావరణం జయశ్రీ ఆలోచనలపై గాఢమైన ప్రభావం చూపింది.  

5 /7

ఢిల్లీలోని జీసస్ అండ్ మేరీస్ కాన్వెంట్ స్కూల్‌లో ప్రాథమిక విద్య పూర్తిచేసిన తరువాత.. కుటుంబంతో కలిసి ఆమె అమెరికాకు వెళ్లారు. అక్కడే ఆమె జీవితం మరో దిశగా మలుపు తిరిగింది. ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, తరువాత ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసిన జయశ్రీ, టెక్ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టారు.

6 /7

కెరీర్ ప్రారంభ దశలో AMD, ఫెయిర్‌చైల్డ్ సెమీకండక్టర్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో పని చేసిన ఆమె.. సిస్కోలో చేరిన తర్వాత అసలైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సిస్కోలో స్విచింగ్ విభాగాన్ని కంపెనీకి అత్యంత కీలక వ్యాపారంగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తిగా ఆమెకు పేరు వచ్చింది. అయితే 2008లో ఆమె సిస్కోను వీడి, అప్పటివరకు పెద్దగా గుర్తింపు లేని అరిస్టా నెట్‌వర్క్స్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

7 /7

అది సాహసోపేతమైన నిర్ణయమే అయినా.. కాలమే ఆమె ఎంపిక సరైనదని నిరూపించింది. పరిమిత వనరులు.. తీవ్ర పోటీ మధ్య కూడా జయశ్రీ ఉల్లాల్ అరిస్టాను గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజంగా మార్చారు. నేడు ఆమె కథ కేవలం సంపద గురించే కాదు… దూరదృష్టి, క్రమశిక్షణ, ధైర్యంతో ఒక సంస్థను ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టిన సీఈవో సక్సెస్ స్టోరీగా నిలుస్తోంది.

