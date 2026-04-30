JD Chakravarthy: తాగేసి భార్యను వదిలేసి గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఉంటాడు.. స్టార్ హీరో పై జేడి చక్రవర్తి సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు..!

JD Chakravarthy:టాలీవుడ్‌లో మళ్లీ ఒకసారి హాట్ టాపిక్‌గా మారిన విషయం నటుడు జేడీ చక్రవర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలు. చాలా కాలం తర్వాత ఆయన ‘గాయపడ్డ సింహం’ అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన పోషించిన ‘బ్రూటల్ ధర్మ’ పాత్ర ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సినిమాలో మొదట ఆయన క్రూరమైన వ్యక్తిగా కనిపిస్తాడు. కానీ తర్వాత అదే పాత్రలో వినోదం కూడా ఉంటుందని ఆయన చెప్పడం ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో జేడీ కొన్ని సంచలన విషయాలు బయటపెట్టారు. ముఖ్యంగా ఒక సీనియర్ స్టార్ హీరో గురించి చెప్పిన మాటలు ఇండస్ట్రీలో చర్చకు దారి తీశాయి. ఆ హీరోను చాలా మంది గొప్ప వ్యక్తిగా భావిస్తారని, తాను కూడా అలాగే అనుకున్నానని ఆయన చెప్పారు. కానీ తర్వాత తెలుసుకున్న నిజాలు తనను ఆశ్చర్యపరిచాయని అన్నారు.  

ఆ హీరో షూటింగ్‌కు తరచుగా ఆలస్యంగా వస్తారని జేడీ వెల్లడించారు. ఎందుకు అలా జరుగుతుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో, రాత్రి ఎక్కువగా మద్యం సేవించడం వల్ల ఉదయం సమయానికి రాలేకపోతారని తెలిసిందని చెప్పారు. ఒక పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలా బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తించడం తనకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించిందని ఆయన అన్నారు.  

ఇంకా ఒక విషయం కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. ఆ హీరో తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సరిగా వ్యవహరించడం లేదని సంకేతాలు ఇచ్చారు. భార్య ఉండి కూడా గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారని, హోటళ్లలో కాకుండా వేరే చోట్ల ఉంటున్నారని తెలిసి తాను షాక్ అయ్యానని చెప్పారు. అయితే ఆయన ఎక్కడా ఆ హీరో పేరు వెల్లడించలేదు.  

ఈ వ్యాఖ్యలతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ మొదలైంది. జేడీ చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా ఆ హీరో ఎవరు కావచ్చో అనేది నెటిజన్లు చర్చిస్తున్నారు.

