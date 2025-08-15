Actress Ramba: హీరోయిన్ రంభ అమ్మని షాపింగ్ కి తీసుకుపోవడం కోసం.. ఏకంగా అలాంటి దరిద్రపు పని చేసిన దర్శకుడు..!

Actress Ramba Mother :
బొంబాయి ప్రియుడు సినిమాతో.. తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునింది హీరోయిన్ రంభ. ఇక ఈ సినిమాలో జేడీ చక్రవర్తి హీరోగా నటించారు.. ఈ క్రమంలో తాజాగా జేడీ చక్రవర్తి.. రంభ హీరోయిన్గా నటించిన తన చిత్రంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్పుకొచ్చారు.
జేడీ చక్రవర్తి, రంభ కలిసి నటించిన సినిమా బొంబాయి ప్రియుడు. ఈ సినిమాకి రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వం వహించారు…
ఈ క్రమంలో ఈ మధ్య జెడీ చక్రవర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరిని ఆసక్తికి గురి చేశాయి. బొంబాయి ప్రియుడు సినిమా మారిషస్ లో తీశారు. అప్పుడు చేరి చక్రవర్తి అమ్మకు బాగా లేకుండా వచ్చింది.
మారిసస్ రూల్ ప్రకారం.. ఆసుపత్రిలో ఎవరు చేరిస్తే వాళ్ళే డిశ్చార్జ్ చేసుకొని రావాలి. అందుకని తన అమ్మని డిశ్చార్జ్ చేసుకో రమ్మని జెడి చక్రవర్తి డ్రైవర్ కి చెప్పారంట.
కానీ చాలా సేపు తర్వాత కూడా ఆ డ్రైవర్ షూటింగ్ స్పాట్ లోనే కనిపించారంట. ఎందుకు ఇంకా వెళ్లలేదు అని అడిగితే.. దర్శకుడు రంభ వాళ్ళ అమ్మని షాపింగ్ కి తీసుకోపొమ్మని చెప్పారని.. అందుకే తను వెళ్లలేదు అని చెప్పుకొచ్చారు.
అప్పుడు వెంటనే జేడీ చక్రవర్తి దర్శకుడువైపు తిరిగి మా అమ్మకి బాగా లేకపోతే మీకు హీరోయిన్ అమ్మని షాపింగ్ కి తీసుకోపోవడం అవసరమా అని అరిచారు అంట. ఈ విషయం హీరోనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా తెలిపారు. అయితే ఇలా మారిషస్ లో షూటింగ్ జరిగింది.. జేడీ చక్రవర్తి తో రంభ నటించింది బొంబాయి ప్రియుడు సినిమా మాత్రమే కావడంతో.. ఈ హీరో తెలిపింది దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు గురించే అని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతుంది.