JD Vance Wife Usha Fourth Pregnanacy: అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ ఉష దంపతులు శుభవార్త తెలియజేశారు. వాళ్లు నాలుగో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా వాన్స్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు .మా బాబు జులైలో పుట్టబోతున్నాడు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు మరోసారి తండ్రి కాబోతున్నారు. జేడీ వాన్స్, ఉషా దంపతులకు ఇప్పటికే ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. తాజాగా వారు నాలుగో బిడ్డకు కూడా జన్మనివ్వబోతున్నారు. అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ ఉషా దంపతులు ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకున్నారు. మా బాబు జులైలో పుట్టబోతున్నాడు అంటూ పోస్ట్ చేశారు.
ఈ సంతోష సమయంలో మా ఫ్యామిలీ దేశం కోసం కష్టపడుతున్న సిబ్బందికి సేవలందిస్తున్న మిలిటరీ, డాక్టర్లకు ధన్యవాదాలు అని తెలియజేశారు. ఇక జేడీ వాన్స్ ఉషాలకు 2014లో వివాహం జరిగింది. ఇప్పటికే వీరికి ఈవ్యాన్, వివేక్ ,మీరా బెల్ అనే ముగ్గురు సంతానం ఉన్నారు.
నాలుగో సారి వీరు తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. దీంతో వాన్స్ మద్దతు ధరలు, సన్నిహితులు దంపతులకు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నారు. లా స్కూల్లో వీరి మధ్య పెరిగిన పరిచయం 2014లో పెళ్లికి దారితీసింది. భారతీయ సంప్రదాయంలో జేడీ వాన్స్ ఉషలు పెళ్లి చేసుకున్నారు.
వాన్స్ పెద్ద కుమారుడు ఈవాన్ 2017 లో జన్మించారు. ఇక రెండో సంతానం వివేక్ 2020లో జన్మించగా.. కుమార్తె మీరాబెల్ 2017 లో పుట్టింది. మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగో బిడ్డకు వీరు తల్లిదండ్రులకు కాబోతున్నారు. ఇక ఉష వాన్స్ భారతీయ నేపథ్యం కలిగిన వ్యక్తి. ఆమె తల్లి లక్ష్మీ చిలుకూరి.
శాండియాగోలోని కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయంలో మాలిక్యులర్ బయాలజీ ప్రొఫెసర్. ఉష జేడీ వాన్స్ 2014 కెంటకీలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇక 2025లో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు కుటుంబంతో పాటు భారత్ వచ్చారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీని కలిసి జైపూర్, ఆగ్రాతోపాటు అనేక ప్రదేశాలు సందర్శించారు.