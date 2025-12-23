English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  JD Vance: సీల్‌ ఏజెంట్స్‌తో కలిసి దుంగ మోస్తున్న జేడీ వాన్స్‌.. వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ను చూసి అమెరికన్స్‌ షాక్‌..!

JD Vance Navy SEALs Viral Photos: సాధారణంగా నేవీ సీల్స్ (SEALs)వద్ద శిక్షణ అంటేనే అత్యంత ప్రమాదకరం. అందులో అమెరికా నేవీ సీల్‌లో చేరడానికి దృఢ సంకల్పం, పట్టుదల ఎంతో అవసరం. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. అయితే ఏకంగా అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్‌ ఉన్నట్టుండి ఈ నేవీ సీల్స్ వద్ద శిక్షణ తీసుకుంటున్న ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కాలిఫోర్నియాలోని కొలరాడో వద్ద ఈయన శిక్షణ తీసుకుంటున్న ఫోటోలు నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఇవి చూసి ఆశ్చర్యపోవడం నెటిజెన్లు వంతు అయింది. 
 
అమెరికా 50వ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన జేడీ వాన్స్ నేవీ సీల్స్‌తో వద్ద ట్రైనింగ్‌ తీసుకుంటున్న ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కాలిఫోర్నియాలోని యుఎస్ నేవీ సీల్స్‌తో ఆయన ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న ఫోటోలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి. మొత్తంగా 90 నిమిషాల పాటు ఈ వర్కౌట్ చేశారు.   

జేడీ వాన్స్ కూడా స్వయానా ఎక్స్ వేధికగా ఈ ఫొటోస్ కూడా షేర్ చేశారు. సీ లెజెండ్స్ తో అమెరికన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తున్న ఈ ట్రైనింగ్ చూసి అమెరికన్స్ అయితే తెగ పొగుడుతున్నారు. ఈ ఫోటోలో వాన్స్ ఒక దుంగ ఎత్తుకొని కనిపించారు. ఆ ఫోటో చూసి షాకవుతున్నారు.   

మరో ఫోటోలో తోటి నేవీ ఏజెంట్స్ పరుగులు తీస్తున్నాడు. నేవీ ఏజెంట్లతో పోటీ పడుతూ 41 ఏళ్ల వయసులో ఈ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌  అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. రివర్‌ రాఫ్టింగ్‌, నేవీవారితో ముచ్చటించడం ఆ తర్వాత వారితో కలిసి ఫోటోలు దిగారు.. ఈ ఫోటో చూసి నెట్టింటా తెగ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇలా చేయలేదు అని అమెరికన్స్‌ అయితే, పొంగిపోతున్నారు.  

మరికొందరు అది జేడీ వాన్స్‌యేనా? లేదా ఏఐ ఫోటోనా? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. నెవర్ బిఫోర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇలాంటి పని చేయడం. ఈసారి కచ్చితంగా ఓటు వేస్తా అంటూ రాసుకున్నారు. నిజానికి వాన్స్ యూఎస్ మెరైన్ లో పని చేసిన అనుభవం ఉంది. ఆయన 2003 ఇరాక్ వార్ లో కూడా కీలక బాధ్యతలు వహించారు.  

2005లో సెకండ్ మెరైన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వింగ్‌లో కూడా పనిచేశారు. ఇక జేడీ వాన్స్‌ చూడటానికి కూడా ఫిట్‌గా కనిపిస్తారు. ఆయన 41 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆయన ఇలా నేవీ సీల్స్‌తో పోటీ పడుతూ 90 నిమిషాల వర్కౌట్‌ చేశారు.   

కాలిఫోర్నియాలోని యూఎస్ నేవీ సీల్స్‌ ప్రధానంగా ఎక్కువ దూరం పరిగెత్తాల్సి ఉంటుంది. బరువైన దుంగలను మోయాలి. కఠినమైన శిక్షణ అందిస్తారు. సైనికులు గతంలో శిక్షణ పొందలేక 70 శాతం తిరిగి వెళ్లిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని చెబుతారు. ఇక నేవీ గా మారాలంటే దృఢ సంకల్పం, పట్టుదల ఎంతో అవసరం.

