JEE Main 2026 Results: జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 ఫలితాలు విడుదల: 12 మందికి 100 పర్సంటైల్

JEE Main 2026 Results:నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ఏప్రిల్ 20, 2026న జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-2 ఫలితాలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఫలితాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు మరోసారి సత్తా చాటారు. ఈ ఏడాది మొత్తం 12 మంది విద్యార్థులు 100 పర్సంటైల్ సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.
ఈసారి ఫలితాల్లో పోటీ తీవ్రంగా కనిపించింది. 100 పర్సంటైల్ సాధించిన వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నరేంద్రబాబు గారి మహిత్, పాసల మోహిత్.. తెలంగాణ నుండి వివన్ శరద్ మాహేశ్వరి ఉండటం విశేషం. రాజస్థాన్ రాష్ట్రం నుండి అత్యధికంగా ముగ్గురు విద్యార్థులు టాప్ స్కోర్ సాధించారు.
పేపర్లు ఎవరెవరు అంటే: శ్రేయస్ మిశ్రా (ఢిల్లీ) నరేంద్రబాబు గారి మహిత్ (ఆంధ్రప్రదేశ్) కబీర్ చిల్లర్ (రాజస్థాన్) - ఈయన 300/300 మార్కులు సాధించి AIR 1 గా నిలిచారు. వివన్ శరద్ మాహేశ్వరి (తెలంగాణ)
జేఈఈ మెయిన్ 2026 కటాఫ్ వివరాలను పరిశీలిస్తే, గత ఏడాదితో పోలిస్తే అన్ని కేటగిరీలలోనూ మార్కులు స్వల్పంగా పెరిగాయి. జనరల్ (UR) కేటగిరీకి కటాఫ్ 93.10 నుండి 93.41కి పెరిగింది. అలాగే ఓబీసీ (OBC-NCL) అభ్యర్థులకు 80.92, ఎస్సీ (SC) అభ్యర్థులకు 63.91, మరియు ఎస్టీ (ST) అభ్యర్థులకు 52.01 పర్సంటైల్గా కటాఫ్ నిర్ణయించబడింది. పోటీ పెరగడం వల్ల ఈ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఫలితాల తర్వాత ఏం చేయాలి? 1. స్కోర్కార్డ్ డౌన్లోడ్: విద్యార్థులు తమ అప్లికేషన్ నంబర్ మరియు పుట్టిన తేదీని ఉపయోగించి అధికారిక వెబ్సైట్ (jeemain.nta.nic.in) నుండి ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు. 2. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ రిజిస్ట్రేషన్: కటాఫ్ దాటిన విద్యార్థులు ఐఐటీల్లో సీట్ల కోసం జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026కు ఏప్రిల్ 23 నుండి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. 3. కౌన్సెలింగ్: ఎన్ఐటీ (NIT), ట్రిపుల్ ఐటీ (IIIT)లలో ప్రవేశం కోరుకునే వారు జోసా (JoSAA) కౌన్సెలింగ్లో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది.
ఈ ఫలితాలు దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో చేరాలనుకునే విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి.