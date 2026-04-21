English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
JEE మెయిన్‌లో తక్కువ మార్కులా? డోంట్ వర్రీ బ్రో.. ఈ ట్రిక్ తెలిస్తే మంచి కాలేజీలో సీటు పక్కా..!!

JEE Main Result 2026:  జేఈఈ మెయిన్స్ ఫలితాలు వచ్చేశాయి. అయితే కేవలం మీ మార్కులు చూస్తే సరిపోదు.. పర్సంటైల్ అసలైన మలుపు తిప్పుతుంది. మీ మార్కులు, పర్సంటైల్ గురించి మీకు గందరగోళం ఉన్నట్లయితే.. వాటి మధ్య తేడా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మార్కులు తక్కువగా వచ్చాయని ఫికర్ పడకుండా.. ఏ పర్సంటైల్ ఏ కాలేజీలో ప్రవేశం పొందేందుకు సహాయ పడుతోంది కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. 
1 /7

జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 ఫలితాలు ఏప్రిల్ 20వ తేదీన విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాలు ప్రకటించిన వెంటనే ప్రతి విద్యార్థి తమ మార్కుల ఆధారంగా తమ పర్సంటైల్ ఎంత ఉంటుందోనని ఆలోచిస్తుంటారు. చాలా మంది విద్యార్ధులు మార్కులు, పర్సంటైల్ మధ్య తేడా తెలియకపోవడం వల్ల కాస్త గందరగోళానికి గురవుతుంటారు. అందుకే ఈ రెండింటి మధ్య తేడా తెలుసుకోవాలి. 

2 /7

300 మార్కులకు గాను 200 మార్కులు సాధించినట్లయితే.. తమ పర్సంటైల్ 90కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందో లేదో అని టెన్షన్ పెడుతుంటారు. నిజానికి జేఈఈ మెయిన్ లో పర్సంటైల్ అనేది మీ మార్పులపైనే కాదు.. ఆ షిప్టులో పరీక్ష రాసిన ఇతర విద్యార్థులతో పోలిస్తే.. మీరు ఎలా రాణించారన్న దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ షిఫ్ట్ పేపర్ కష్టంగా ఉంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చిన మీ పర్సంటైల్ బాగుండే అవకాశం ఉంటుంది. 

3 /7

మరింత వివరంగా చూసినట్లయితే..210 నుంచి 250 మార్కులు సాధించిన వారికి 99.0 నుండి 99.4 మధ్య.. 180 నుండి 200 మార్కులు పొందిన వారికి 98.0 నుండి 98.9 మధ్య పర్సంటైల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మధ్యస్థ స్కోర్లు అంటే 150 నుండి 175 మార్కులు సాధించిన వారు 97.0 నుండి 97.9 పర్సంటైల్‌ను, 120 నుండి 145 మార్కుల మధ్య నిలిచిన వారు 95.0 నుండి 96.9 పర్సంటైల్‌ను ఆశించవచ్చు. చివరగా, 100 నుండి 115 మధ్య మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు సుమారు 90.0 నుండి 94.9 పర్సంటైల్ స్కోరును పొందే అవకాశం ఉందని అంచనా. దీనిని బట్టి విద్యార్థులు తమ మార్కులను బట్టి ఏ స్థాయిలో నిలుస్తారో ముందే ఒక అంచనాకు రావచ్చు.

4 /7

ఇక ఎంత పర్సంటైల్ తో నీట్ లేదా త్రిబుల్ ఐటీలో ప్రవేశం లభిస్తుందన్న విషయానికి వస్తే.. మీరు జనరల్ కేటగిరీకి చెందినవాళ్లయితే.. ఒక మంచి నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీతో సీఎస్, ఐటీ లేదా ఈసీఈ వంటి కోర్ బ్రాంచీలో సీటు కోరుకున్నట్లయితే.. మీ పర్సంటైల్ 98కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. అయితే మీకు 95 నుంచి 97 పర్సంటైల్ వచ్చినట్లయితే..కొత్తగా ప్రారంభమైన ఎన్ఐటీ లు లేదా త్రిబుల్ ఐటీల్లో సీటు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. 

5 /7

జేఈఈ మెయిన్ పరీక్షను పలు షిఫ్టులలో నిర్వహిస్తారు.  ప్రతి షిఫ్ట్ పేపర్ కొద్దిగా సులభంగా లేదా మరింత కష్టంగా ఉండవచ్చు. అందువల్ల, అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించడానికి ఎన్టీఏ నార్మలైజేషన్ అనే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తుంది. ఇప్పుడు, పర్సంటైల్ అంటే మీరు ఎన్ని మార్కులు సాధించారనేది కాదు, బదులుగా మీరు ఎంత మంది ఇతరుల కంటే మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచారనేది. ఒకవేళ 100 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాసి, వారిలో 90 మంది మీ కంటే తక్కువ లేదా మీకు సమానమైన మార్కులు సాధిస్తే, మీ పర్సంటైల్ 90 అవుతుంది. దాని సూత్రం సుమారుగా ఇలా ఉంటుంది.

6 /7

పర్సంటైల్ = (మీ కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా స్కోర్ చేసిన అభ్యర్థులు / మొత్తం అభ్యర్థులు) ×100. దీని అర్థం.. మీ స్కోరును ఇతర విద్యార్థులతో పోల్చి నిర్ణయిస్తారు. ప్రతి షిఫ్ట్‌లో వేర్వేరు పేపర్లు ఉంటాయి కాబట్టి, సులభమైన లేదా కష్టమైన పేపర్ వల్ల ఎవరూ లాభపడకుండా లేదా నష్టపోకుండా ఉండేలా, అన్ని షిఫ్ట్‌లను సమానం చేయడానికి NTA నార్మలైజేషన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది.

7 /7

ఈసారి, సెషన్ 2లో, పరీక్షలను పలు షిఫ్టులలో నిర్వహించారు. ప్రతి షిఫ్టులో వేర్వేరు పేపర్లు ఉంటాయి. ఒక షిఫ్టులోని పేపర్ సులభంగా ఉంటే, ఆ షిఫ్టులోని విద్యార్థులు మంచి స్కోర్లు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, పేపర్ కష్టంగా ఉంటే, స్కోర్లు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది పోటీ స్థాయిని పెంచుతుంది. అయినప్పటికీ, ఏ విద్యార్థి పట్ల అన్యాయం జరగకుండా చూసేందుకు ఎన్టీఏ ఒక సాధారణీకరణ ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. 

JEE Main Result 2026 Jee mains result 2026 session 2 live JEE Main result 2026 percentile Jee main result 2026 link session 2 JEE Main 2026 Marks vs Percentile JEE Main Marks vs Percentile for NIT and IIIT

Next Gallery

