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Jeevitha Rajasekhar: భర్త ఎఫైర్‌పై జీవిత రాజశేఖర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఒకే హోటల్‌లో భోజనం చేయం కాదా అంటూ ప్రశ్నలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 17, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:47 PM IST

Jeevitha Rajasekhar:సినీ నటి, దర్శకురాలు జీవిత రాజశేఖర్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి. వివాహ జీవితం, భార్యాభర్తల మధ్య నమ్మకం, అలాగే ఎఫైర్ల గురించి ఆమె చెప్పిన అభిప్రాయాలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. కొందరు ఆమె మాటలకు మద్దతు తెలుపుతుంటే, మరికొందరు విభేదిస్తున్నారు.

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రాజశేఖర్ భార్య

రాజశేఖర్ భార్య జీవిత గురించి ప్రత్యేక పరచాలు అవసరం లేదు. జీవిత రాజశేఖర్ అసలు పేరు పద్మ. ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు జిల్లా శ్రీశైలం ప్రాంతానికి చెందినవారు. ఆమె జీవిత, తలంబ్రాలు, అంకుశం, ఆహుతి, జానకి రాముడు, స్టేషన్ మాస్టర్, మగాడు వంటి ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఈ సమయంలో హీరో రాజశేఖర్‌తో కలిసి అనేక చిత్రాల్లో నటించిన ఆమె, ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరిగి తర్వాత వివాహం చేసుకున్నారు.  

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జీవిత ఇంటర్వ్యూ

ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన జీవిత, తన వ్యక్తిత్వం గురించి కూడా ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. తాను చాలా మొండితనంతో ఉంటానని, ఏ పని అనుకున్నా పూర్తి చేసే వరకు వదిలిపెట్టనని తెలిపారు. సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ, ఒకసారి తన భర్త వద్దకు ఓ అభిమాని యువతి రావడంతో, పరిస్థితిని తానే ప్రశాంతంగా పరిష్కరించానని చెప్పారు."నవభారతం సినిమా షూటింగ్ కోసం ఒంగోలుకు వెళ్లాం. షూటింగ్ ముగిసిన తర్వాత హోటల్‌కు వెళ్లగా ఒక అమ్మాయి రూమ్‌లో ఉందని చూసి ఆయన వెంటనే నా దగ్గరకు వచ్చి జరిగిన విషయం చెప్పారు. ఆమె అభిమానిని అని, వెళ్లమంటే వెళ్లడం లేదని చెప్పారు. తర్వాత నేనే ఆమెను అక్కడి నుంచి పంపించాను" అని జీవిత తెలిపారు.

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భర్త ఎఫైర్

ఆ తర్వాత వివాహ జీవితంపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఆయన నా దగ్గర ఏ విషయాన్నీ దాచరు. చాలామంది అమ్మాయిలు బాగున్నారని చెప్పినా, వాళ్లలో ఎవరినీ పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకోలేదు. ఈ రోజుల్లో ఎవరూ శ్రీరాముడిలా ఉండరు. నేను చేసే షోలలో కూడా ఇదే చెబుతుంటాను" అని అన్నారు.ఎఫైర్ల గురించి మాట్లాడుతూ జీవిత, "ఒక వ్యక్తి బహిరంగంగానే ఇంకొక మహిళతో తిరుగుతూ, తనకు ఎఫైర్ ఉందని ప్రకటిస్తే అలాంటి వ్యక్తితో కలిసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఒక క్షణిక ఆకర్షణ వల్ల నీకు తెలియకుండా ఒక విషయం దాచుకున్నాడంటే, దాన్ని పెద్ద సమస్యగా మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడనే కారణంతోనే ఆ విషయం చెప్పకపోయి ఉండవచ్చు" అని అన్నారు.

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వివాహ జీవితం

అంతేకాకుండా ఆమె మరో ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు. "మనమందరం ప్రతిరోజూ ఒకే హోటల్‌లో భోజనం చేయం. ఒకే బట్టలు కూడా వేసుకోం. కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నించాలని అనిపించి నీకు చెప్పకుండా వెళ్లి ఉండొచ్చు. తర్వాత నీకు తెలిసిందని పెద్ద గొడవ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇంకో పెళ్లి చేసుకుని, మరో కుటుంబాన్ని పెట్టుకుని, నిన్ను, పిల్లలను పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే మాత్రం అలాంటి వ్యక్తితో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు" అని స్పష్టం చేశారు.  

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ఎక్స్‌ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్

మహిళలు, పురుషుల విషయంలో ఒకే న్యాయం ఉండాలని కూడా జీవిత అభిప్రాయపడ్డారు. "భర్త చేసిన తప్పును భార్య క్షమించాలని అనుకుంటే, అదే తప్పు భార్య చేస్తే భర్త కూడా క్షమించాలి. నా దగ్గరకు ఇలాంటి కుటుంబ సమస్యలు చాలానే వచ్చాయి. నువ్వు తప్పు చేస్తే క్షమించమంటావు. కానీ భార్య తప్పు చేస్తే ఎందుకు ఒప్పుకోరు?" అని ప్రశ్నించారు. చివరిగా కుటుంబ బాధ్యతల గురించి మాట్లాడుతూ, "గతంలో పురుషులే బయటకు వెళ్లి సంపాదించేవారు అని అనేవారు. కానీ ఇంటిని చూసుకోవడం కూడా అంతే పెద్ద బాధ్యత. ఇప్పుడు మహిళలు కూడా ఉద్యోగాలు చేసి కుటుంబానికి ఆర్థికంగా తోడ్పడుతున్నారు" అని చెప్పారు.

TAGS:
Jeevitha Rajasekhar
Jeevitha Rajasekhar comments
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