Jemimah Smriti Mandhana World Cup Pose: భారత మహిళా జట్టు వరల్డ్ కప్ గెలిచిన నేపథ్యంలో స్టార్ క్రికెట్ ప్లేయర్లు షేర్ చేసిన ఫోటో వైరల్ అవుతుంది. అన్ని రోజులు ఒకేలా ఉండవు కదా.. మహిళా భారత జట్టు కల సాకారం అయిన వేళ రాత్రంతా సెలబ్రేషన్ చేసి అలసిపోయిన మహిళ జట్టు ప్లేయర్లు ఉదయమే వరల్డ్ కప్ తో ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేశారు.
ఇది కలనా? నిజమా? భారత క్రికెట్ మహిళా ప్లేయర్లు చేతిలో వరల్డ్ కప్ తో బెడ్ పైనుంచి ఫోటోకు ఫోజులిచ్చారు. ఎన్నో ఎళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న తమ కల సాకారం కావడంతో ఆనందంతో వాళ్లు ఈ ఫోటోని షేర్ చేశారు.
ఈ ఫోటోని షేర్ చేస్తూ ఇంకా మనం కలలు కంటున్నామా? అని క్రికెటర్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో అరుంధతి, రాధా యాదవ్, స్మృతి మందనా ఉన్నారు.
భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ తో పాటు ఇతర సభ్యులు కూడా ఎన్నో ఏళ్లుగా వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్ గెలవాలని ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు. తాజాగా ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్లో ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో భారత్ కప్పు కొట్టింది.
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 298/7 స్కోరు నమోదు చేసింది. అయితే సౌత్ ఆఫ్రికా 246 రన్స్ 45.3 ఓవర్లలో అలౌట్ అయింది. దీంతో భారత్ కి విజయం వరించింది. దీంతో వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ జాబితాలో తాజాగా ఇండియా కూడా చేరింది.
ఇక నిన్నటి నుంచి భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఆసక్తికర పోస్టు, ఫోటోను షేర్ చేశారు. 'గుడ్ మార్నింగ్ వరల్డ్' అంటూ ఆమె స్మృతి మందానతో కలిసి ట్రోఫీ పట్టుకున్న ఫోటోను కూడా షేర్ చేశారు. ఇందులో రాధా యాదవ్, అరుంధతి రెడ్డి కూడా ఉన్నారు.
ఈ మ్యాచ్లో ప్రతీకకు గాయాలు కావడంతో షెఫాలీ వర్మ ఆస్థానంలో తన ఆట తీరుతో అందరి ప్రశంసలు పొందింది. 87 రన్స్ చేసి రెండు కీలకమైన వికెట్లు కూడా తీసి ఫైనల్ లో భారత గెలుపుకు కీలక పాత్ర పోషించింది.
ఇక హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ కప్ ఎత్తిన ఓల్డెస్ట్ కెప్టెన్ గా కూడా చరిత్ర సృష్టించారు. ఇక షెఫాలీ వర్మకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, దీప్తి శర్మకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ లభించింది.