Star Heroine: నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసినా సుఖం దక్కలేదా.. స్టార్ హీరోయిన్ భావోద్వేగం!

Jennifer Lopez: సినీ ప్రపంచం వెలుపల కనిపించేంత అందంగా.. సంతోషంగా ఉండదు. స్టార్ల జీవితాలు బయటకు చూస్తే గ్లామర్, డబ్బు, పేరు ప్రతిష్ఠలతో నిండిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి. కానీ వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అనేక సమస్యలు, ఒంటరితనం కూడా ఉంటాయి. ఈ విషయాన్ని తాజాగా హాలీవుడ్ స్టార్ జెన్నిఫర్ లోపెజ్ చెప్పిన మాటలు మళ్లీ గుర్తు చేస్తున్నాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించిన జెన్నిఫర్ లోపెజ్ ఒక గొప్ప గాయని, నటి, డ్యాన్సర్. ఆమె తన కెరీర్ను టెలివిజన్ షోలో డ్యాన్సర్గా ప్రారంభించింది. తరువాత తన ప్రతిభతో సినిమా మరియు సంగీత రంగాల్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. అనకొండ, ఇనఫ్, ది మదర్, షాట్గన్ వెడ్డింగ్ వంటి సినిమాల్లో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. కేవలం గ్లామర్ మాత్రమే కాకుండా, తన కష్టం.. పట్టుదలతో ప్రపంచానికి తనను నిరూపించుకుంది.
అయితే..ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం చాలా సార్లు వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రేమ, పెళ్లి, విడాకులు వంటి విషయాల్లో ఆమె జీవితం ఎప్పుడూ చర్చకు వస్తూనే ఉంది. ఇప్పటివరకు ఆమె నాలుగు సార్లు వివాహం చేసుకుంది. మొదటి పెళ్లి తక్కువ కాలంలోనే ముగిసింది. తరువాతి సంబంధాలు కూడా ఎక్కువకాలం కొనసాగలేదు.
ఆమె మూడో పెళ్లి గాయకుడు మార్క్ ఆంథోనీతో జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. దాదాపు పది సంవత్సరాల తర్వాత వారు విడిపోయారు. అయినా ఇప్పటికీ స్నేహితులుగానే ఉంటున్నారు. తరువాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత, పాత ప్రేమికుడు బెన్ అఫ్లెక్తో మళ్లీ కలుసుకుని పెళ్లి చేసుకుంది. ఇది అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
జెన్నిఫర్ లోపెజ్ జీవితంలో పెళ్లిళ్లు మాత్రమే కాదు, ఎంగేజ్మెంట్లు.. డేటింగ్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. పలువురు ప్రముఖులతో ఆమె సంబంధాలు కొనసాగించినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. కొన్ని ఎంగేజ్మెంట్లు పెళ్లి వరకు వెళ్లకముందే ముగిశాయి.
ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో జెన్నిఫర్ తన మనసులోని భావాలను పంచుకుంది. నాలుగు పెళ్లిళ్లు, ఎన్నో సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, “నాకు నిజమైన ప్రేమ దొరకలేదు” అని చెప్పడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. బయటకు ఎంతో సక్సెస్ సాధించినప్పటికీ, తనలో మాత్రం ఒక ఖాళీ ఉందని ఆమె తెలిపింది.
అలాగే, మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం కూడా చాలా అవసరమని పేర్కొంది. “సెల్ఫ్ లవ్” అంటేనే నిజమైన ఆనందానికి మొదటి అడుగు అని ఆమె భావించింది. జెన్నిఫర్ లోపెజ్ చెప్పిన ఈ మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలా మంది ఆమె భావాలకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. స్టార్ అయినా, సాధారణ వ్యక్తి అయినా భావాలు ఒకేలా ఉంటాయని ఈ ఘటన స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.