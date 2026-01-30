English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!

Jewellery Leasing Investment: మన భారతీయులకు బంగారంపై ఉండే ఇష్టం అంతా ఇంకా కాదు. అందుకే ఏ మొత్తం డబ్బు ఉన్న దాన్ని బంగారం కొనుగోలుపై వినియోగిస్తారు. వాటిని ధరించడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే ఈ కాలంలో బంగారం ధర ఆకాశాన్ని అంటి సామాన్యులు కొనుగోలు చేయాలని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే, ఇంట్లో ఉన్న బంగారంతో కూడా మీరు సులభంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చు. దీనికి ఎలాంటి తనఖా పెట్టాల్సిన పనిలేదు, అమ్మాల్సిన అవసరం అస్సలే లేదు. 
 
 బంగారం తనఖా పెట్టకుండా.. విక్రయించకుండా సులభంగా మీ ఇంట్లో ఉండే బంగారంతో నెల నెలా ఆదాయం ఆర్జింజవచ్చు. మీరు నమ్ముతారా? అవును అది నిజమే.. బంగారం లీజుకు ఇవ్వడం వల్ల సులభంగా మీరు నెలవారీ ఆదాయాన్ని పొందుతారు.  

 సాధారణంగా బంగారం అంటే చాలామందికి ఇష్టం. భారతీయులు ఎక్కువ మొత్తంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. పెట్టుబడులు పెడుతూ ఉంటారు. ఆభరణాలను కూడా ఇష్టంగా ధరిస్తారు కూడా. పెద్ద మొత్తంలో బంగారం ఇంట్లో ఉంటే వాటి నుంచి మీరు సులభంగా డబ్బు పొందవచ్చు.  

 బంగారం ధర 24 క్యారెట్లు రూ.1,76,000 వేలకు పైగా చేరుకుంది. వెండి ధరలు కూడా రూ.3,70,000 పైగా కిలో ఉంది. అయితే ఇంట్లో మనం బంగారం దాచి పెట్టుకుంటారు. అయితే, దీనికి మీరు ఎలాంటి లాభం పొందలేరు కానీ, మీరు సులభంగా లీజుకు ఇవ్వడం వల్ల డబ్బు పొందవచ్చు. కేవలం దీన్ని రెంట్ కి ఇవ్వడం ద్వారా రాబడి పొందుతారు.   

RSBL, గుల్లక్‌ గోల్డ్ వంటి డిజిటల్ ప్లాట్ ఫామ్ లో బంగారాన్ని లీజుకు తీసుకుంటాయి. మీరు సులభంగా డిపాజిట్ చేసి బంగారానికి రాబడి పొందవచ్చు. మీరు బంగారాన్ని మీ పేరుపై  బ్యాంకులో రుణాలకు పెట్టే కంటే, ఇలా లీజ్‌కు ఇస్తే మీరు డబ్బు పొందుతారు. దాదాపు 7 శాతం వరకు మీరు సులభంగా పొందవచ్చు.  

 ఈ ప్లాట్ ఫామ్ లో పది గ్రాముల బంగారం నుంచి డిపాజిట్ చేయవచ్చు. గరిష్టంగా దీనికి పరిమిత లేదు. మీరు గోల్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ కూడా జారీ చేస్తారు. నిర్దిష్ట వ్యవధిలో వడ్డీ రేటును కూడా నిర్ణయించి మీకు డబ్బును జమ చేస్తారు.  

 మీ బంగారం లేదా ఆభరణాలను కూడా లీజుకు ఇవ్వవచ్చు. ఒకవేళ బంగారం ధర పెరిగితే రాబడి విలువ కూడా ఆటోమేటిక్‌గా పెరుగుతుంది. ధర తగ్గితే రాబడి కూడా తగ్గుతుంది. అంతేకాదు ఈ కంపెనీలో మీరు లీజుకు పెట్టడం వల్ల బీమాను కూడా పొందుతారు. ఇలా బంగారం నగలు విక్రయించకుండా.. తనఖా పెట్టకుండా అర్జించే పథకాన్ని గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీం సూచిస్తుంది. 2015 లోనే దీని ప్రారంభించారు.

