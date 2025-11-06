English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jio Recharge: జియో వినియోగదారులకు శుభవార్త..ఇలా చేస్తే 11 నెలలు NO రీఛార్జ్..అంబానీ మామ బంపర్ గిఫ్ట్!?

Jio Recharge: జియో వినియోగదారులకు శుభవార్త..ఇలా చేస్తే 11 నెలలు NO రీఛార్జ్..అంబానీ మామ బంపర్ గిఫ్ట్!?

Jio 11 Month Recharge Plan: జియో సిమ్ వినియోగదారులకు శుభవార్త. మీకు నెలవారీ రీఛార్జ్‌ల ఇబ్బంది ఇక రాదు. జియో తన మిలియన్ల మంది వినియోగదారుల కోసం ఒక ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది ఎక్కువ కాలం పాటు ఎటువంటి ఆందోళన లేకుండా కాల్స్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
దేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ నెట్‌వర్క్‌గా జియో అవతరించింది. రిలయన్స్ జియో దేశంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత విశ్వసనీయ టెలికాం కంపెనీగా అవతరించింది. దేశవ్యాప్తంగా 500 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు ప్రస్తుతం జియో సేవలను ఉపయోగిస్తున్నారు. కంపెనీ తన కస్టమర్ల అవసరాలను తీర్చడానికి తన ప్రణాళికలను నిరంతరం మెరుగుపరుస్తుంది.

ఎక్కువ చెల్లుబాటు అయ్యే ప్లాన్‌లతో పెరిగిన సౌలభ్యం. ప్రతి నెలా రీఛార్జ్ చేయించుకోవాలనే టెన్షన్ ఉండదు  

ఎక్కువ కాలం రీఛార్జ్‌తో బహుళ ప్రణాళికలు.. జియో ఇప్పుడు 56, 70, 72, 84, 90, 98, 365 రోజుల చెల్లుబాటుతో అనేక సరసమైన ప్లాన్‌లను అందిస్తోంది. అంటే మీరు ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా నెలల పాటు ఎటువంటి ఆందోళన లేకుండా కాల్స్, SMS చేయవచ్చు.  

11 నెలల ప్లాన్ కస్టమర్ల మొదటి ఎంపికగా మారింది. తరచుగా రీఛార్జ్ చేసుకునే ఇబ్బందిని నివారించాలనుకునే వారికి, జియో రూ. 1748 రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఉత్తమమైనది. ఈ ప్లాన్ 336 రోజుల చెల్లుబాటుతో వస్తుంది. అంటే దాదాపు 11 నెలల పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.

తక్కువ డేటా వినియోగదారులకు ఉత్తమ ఎంపికగా మారింది. మీరు పెద్దగా డేటా అవసరం లేని వ్యక్తి అయితే, ఈ ప్లాన్ మీకు సరైనది. ఈ ప్లాన్ కాల్ చేయడానికి మాత్రమే, కాబట్టి మీరు డేటా కోసం కాకుండా కాల్స్, SMS కోసం మాత్రమే డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు.

అపరిమిత కాలింగ్, ఉచిత SMS ప్రయోజనం.. ఈ రూ. 1748 జియో ప్లాన్ వినియోగదారులకు అన్ని నెట్‌వర్క్‌లలో అపరిమిత కాలింగ్‌ను అందిస్తుంది. అదనంగా, మీరు 11 నెలల్లో మొత్తం 3600 ఉచిత SMS సందేశాలను పొందుతారు. అంటే మీరు కేవలం ఒక రీఛార్జ్‌తో ఒక ఏడాది మొత్తం ఎలాంటి నిశ్చింత లేకుండా ఉండొచ్చు.  

