  • Jio recharge pack: 2025 చివర్లో జియో అదిరిపోయే ఆఫర్.. ఇక 2026 మొత్తం రీఛార్జ్ చేసుకునే అవసరం లేదు..!

Jio best pack: మీరు రిలయన్స్ జియో ప్రీపెయిడ్ సిమ్ వాడుతున్నారా? తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ రోజుల చెల్లుబాటు కావాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వాళ్లకు జియో ఒక మంచి ప్లాన్‌ను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్తో మీరు రీచార్జ్ చేసుకుంటే మీకు ఏకంగా 336 రోజులు అంటే దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు మళ్ళీ రీఛార్జ్ చేసుకునే అవసరం ఉండదు..
2025 చివర్లో జియో సూపర్ ఆఫర్ అందించింది. కేవలం రూ.1748 రీఛార్జ్‌తో ఏకంగా 336 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఇచ్చే ఈ ప్లాన్ ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.  2025 సంవత్సరం ముగుస్తూ ఉన్నప్పుడు జియో ఇలాంటి ఆఫర్ ఇవ్వడం అందరిలో ఆనందం తీసుకువచ్చింది. రూ.1748 రీఛార్జ్‌ చేసుకుంటే చాలు ఇక 336 రోజులు అంటే వచ్చే సంవత్సరం మొత్తం మీరు ఇంక రీఛార్జ్ చేసుకునే అవసరమే లేదు.

ఈ ప్లాన్ ముఖ్యంగా డేటా అవసరం లేని వాళ్లకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు లేదా సీనియర్ సిటిజన్లకు ఇంట్లో Wi-Fi సదుపాయం ఉంటుంది. అలాంటి వారికి మొబైల్ డేటా అవసరం ఉండదు. కేవలం కాల్స్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే మొబైల్ వాడే వాళ్లకు ఈ ప్లాన్ బాగా సరిపోతుంది. అందుకే చాలా మంది ఈ రూ.1748 జియో ప్లాన్‌ను ఎంచుకుంటున్నారు.  

ఈ ప్లాన్‌లో మీకు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ సదుపాయం లభిస్తుంది. దేశంలో ఎక్కడికైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, మొత్తం 3600 SMSలు కూడా అందిస్తారు. అయితే ఈ ప్లాన్‌లో మొబైల్ డేటా ఇవ్వరు. మీకు అవసరమైతే విడిగా డేటా యాడ్-ఆన్ ప్యాక్‌ను కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.

ఈ ప్లాన్‌తో పాటు జియో కొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలను కూడా ఇస్తోంది. జియో టీవీ, జియో క్లౌడ్ వంటి యాప్స్‌కు ఉచిత యాక్సెస్ లభిస్తుంది. టీవీ ఛానల్స్ చూడాలనుకునే వాళ్లకు, ఫైళ్లను స్టోర్ చేయాలనుకునే వాళ్లకు ఇది ఉపయోగకరం.

మొత్తానికి, మీరు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రోజుల చెల్లుబాటు కావాలనుకుంటే జియో రూ.1748 ప్లాన్ ఒక మంచి ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా కాల్స్ ఎక్కువగా మాట్లాడే వాళ్లకు, డేటా అవసరం లేని వాళ్లకు ఈ ప్లాన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

