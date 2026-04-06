Jio 339 Recharge Plan: జియో కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్..మంత్ వ్యాలిడిటీతో ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్..దేశంలో చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్!

Jio 339 Recharge Plan Details: ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో తమ కొత్త ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ (Jio New plan)ను ప్రవేశపెట్టింది. కేవలం రూ.339 తక్కువ రీఛార్జ్తో క్యాలెండర్ మంత్ వ్యాలిడిటీతో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే ఒక్కసారి రూ.339 పెట్టి ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ చేయిస్తే.. వచ్చే నెల అదే తేదీ వరకు అంటే రోజులతో సంబంధం లేకుండా రీఛార్జ్ చేసిన తేదీ నుంచి వచ్చేనెల అదే తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది.
ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది జియో సంస్థ. అదనపు టాక్టైమ్తో పాటు క్యాలెండర్ మంత్ రీఛార్జ్ వ్యాలిడిటీ కోసం చూసేవారికి ఇదో మంచి ఎంపిక.
జియో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన రూ.339 ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్తో రోజుకు 1.5 జీబీ డేటా పొందొచ్చు. దీంతో పాటు రోజుకు 100 SMSలు, అపరమిత కాలింగ్ వంటివి ఇందులో వస్తాయి.
ఎంపికను బట్టి జియో టీవీ, జియో టీవీ ఏఐ క్లౌడ్ యాప్ల కోసం సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో ఇతర ఓటీటీల సబ్స్క్రిప్షన్ను కల్పించకపోవడం గమనార్హం.
దాదాపు ఇవే రకమైన ఆఫర్లతో రూ.319 ప్లాన్ను రిలయన్స్ జియో అందజేస్తుంది. కానీ, కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన రూ.339 ప్లాన్లో అదనంగా రూ.14.95 టాక్టైంను కూడా జియో ఆఫర్ చేస్తోంది. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ వంటి ఇతర అవసరాల కోసం దీన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.