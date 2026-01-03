English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jio 365 Days Plan: జియో కస్టమర్లకు న్యూఇయర్ ఆఫర్..రోజుకు రూ.10కే అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, ఇంటర్నెట్..

Jio 3599 Recharge Offer: ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ జియో తన ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారుల కోసం బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. దీంతో ఏడాది పొడవునా ఆందోళన చెందాల్సిన పనేలేదు. అయితే ఈ ఏడాది రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా రోజుకు రూ.10 కంటే తక్కువ ధరకే అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, అన్‌లిమిటెడ్ 5జీ డేటా లభిస్తుంది. 
ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ జియో తన ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారుల కోసం బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. దీంతో ఏడాది పొడవునా ఆందోళన చెందాల్సిన పనేలేదు. అయితే ఈ ఏడాది రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా రోజుకు రూ.10 కంటే తక్కువ ధరకే అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, అన్‌లిమిటెడ్ 5జీ డేటా లభిస్తుంది. 

న్యూఇయర్ సందర్భంగా జియో టెలికాం తమ వినియోగదారుల కోసం చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. 

రోజుకు కేవలం రూ. 10 కంటే తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉన్న ఈ సరసమైన వార్షిక ప్లాన్‌లో అపరిమిత కాలింగ్, డేటా అందుబాటులో ఉంది.

జియో ప్రవేశపెట్టిన ఈ చౌకైన ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా 365 రోజుల పాటు చెల్లుబాటు కానుంది.

అయితే ఈ వార్షిక రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధర రూ.3,599గా ఉంది. అంటే దీన్ని రీఛార్జ్ చేయడం వల్ల రోజుకు రూ.10 కంటే తక్కువ ఖర్చుతో లభిస్తుంది.   

జియో రూ.3,599 రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఏడాది పాటు అనగా 365 రోజులు అన్‌లిమిటెట్ కాలింగ్, అన్‌లిమిటెడ్ డేటా వస్తుంది. రోజుకు 2.5 జీబీ హైస్పీడ్ డేటాతో ఏడాది పాటు 912.5 జీబీ డేటా, 100 ఉచిత SMSలు వస్తాయి.

అలాగే ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ద్వారా కాలింగ్, డేటాతో పాటు జియో టీవీ, జియో AI క్లౌడ్‌కు అదనపు యాక్సెస్‌ను అందజేస్తున్నారు. దీంతో పాటు జెమిని ప్రోకు ఫ్రీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ అందజేస్తుంది. దీని ద్వారా 200 జీబీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వస్తుంది.

