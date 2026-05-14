Jio: జియో యూజర్లకు పండగే.. తక్కువ ధరలో 84 రోజుల ప్లాన్, డైలీ 2GB డేటాతో పాటు ఫ్రీ ఓటీటీ!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 14, 2026, 09:03 AM IST|Updated: May 14, 2026, 09:03 AM IST

Jio 84 Days Validity Plan Details: ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ జియో అద్భుతమైన రీఛార్జి ప్లాన్స్ తన మిలియన్ మంది కస్టమర్ల కోసం పరిచయం చేస్తోంది. మరోవైపు కొత్త కొత్త యూజర్‌లన కూడా ఆకట్టుకోవడానికి కొత్త ప్లాన్స్‌ కూడా ప్రారంభిస్తోంది. అయితే, జియో అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్స్ అన్ని బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. తాజాగా జియో 84 రోజుల రీఛార్జి ప్లాన్ గురించి కూడా వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

జియో ప్లాన్స్ అన్ని బడ్జెట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి, కాబట్టి మిలియన్ మంది కస్టమర్లు జియోకు మారారు. 84 రోజుల రీఛార్జి ప్లాన్లో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, డేటా, ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్, సబ్స్క్రిప్షన్, జియో హాట్‌స్టార్ ఉచితంగా పొందవచ్చు.  

జియో అందిస్తున్న ఈ 84 రోజుల రీఛార్జి ప్లాన్ ధర కేవలం రూ.949 మాత్రమే. ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఏ నెట్‌వర్క్ అయినా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, యూజర్లకు ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ దేశవ్యాప్తంగా లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్‌లో ప్రతిరోజు రెండు జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా కూడా లభిస్తుంది.  

అంటే, మొత్తం 168 జీబీ వాలిడిటీ పీరియడ్‌లో మీరు పొందవచ్చు. జియో సబ్స్క్రైబర్లు ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్‌లు కూడా పొందుతారు. జియో ఈ ప్లాన్‌లో ఓటీటీ కూడా ఫ్రీగా అందిస్తోంది. ఇందులో కాంప్లిమెంటరీగా మూడు నెలల సబ్స్క్రిప్షన్ జియో హాట్‌స్టార్ పొందుతారు.  

జియో టీవీ, జియో ఎఐ క్లౌడ్ కూడా ఉచితం. 5జి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్లకు అపరిమితంగా 5జీ డేటా ఎలాంటి డబ్బులు చెల్లించకుండానే పొందవచ్చు. జియో కస్టమర్లకు అద్భుతం! ఈ ప్లాన్‌తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 18 నెలల పాటు గూగుల్ జెమినీ ప్రో కూడా రూ.35,100 విలువ చేసే ప్యాకేజీ పొందుతారు.అంతేకాదు, ఈ ప్లాన్‌లో 5000 జీబీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కూడా లభిస్తుంది.   

జియో రూ.899 ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వాలిడిటీ 90 రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఇందులో కూడా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, 100 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్‌లు యూజర్లు పొందుతారు. ప్రతిరోజు 2 జీబీ ఇంటర్నెట్ డేటా కూడా లభిస్తుంది. ఇందులో కూడా గూగుల్ జెమినీ ప్రో బెనిఫిట్ లభిస్తుంది. కాంప్లిమెంటరీగా మూడు నెలలు పాటు జియో హాట్‌స్టార్, జియో టీవీ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా లభిస్తుంది.

