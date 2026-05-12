Jio and Airtel: ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు కాదు.. ముగ్గురు, నలుగురు వరకు స్మార్ట్ఫోన్లు వాడుతున్నారు. దీంతో ప్రతి నెలా మొబైల్ రీఛార్జ్ల కోసం భారీగా ఖర్చు అవుతోంది. ఒక్కొక్కరికి రూ.400 నుంచి రూ.500 వరకు రీఛార్జ్ చేస్తే.. నెలకు మొత్తం రూ.2 వేల వరకు ఖర్చవుతోంది. అయితే ఇప్పుడు జియో, ఎయిర్టెల్ తీసుకొచ్చిన ఫ్యామిలీ ప్లాన్లతో ఈ ఖర్చును భారీగా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జియో, ఎయిర్టెల్ కంపెనీలు ప్రస్తుతం కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేక పోస్ట్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ ప్లాన్లు అందిస్తున్నాయి. వీటితో ఒకే బిల్లుతో ఇంట్లో నలుగురు సభ్యులు మొబైల్ సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాలింగ్, డేటా, 5జీ సేవలతో పాటు ఓటీటీ ప్రయోజనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
రిలయన్స్ జియో “జియోప్లస్” పేరుతో ఫ్యామిలీ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. ఇందులో రూ.449 ప్లాన్తో ప్రారంభం అవుతుంది. ప్రధాన సభ్యుడికి 75జీబీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్ లభిస్తాయి. అదనంగా మరో ముగ్గురు సభ్యులను కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఒక్కో అదనపు సిమ్కు రూ.150 మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇలా నలుగురికి మొత్తం బిల్లు సుమారు రూ.899 అవుతుంది.
ఈ ప్లాన్లో అపరిమిత 5జీ డేటాతో పాటు జియో సినిమా, జియో టీవీ వంటి వినోద సేవలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో ఇంట్లో అందరూ ఒకే ప్లాన్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఇక ఎయిర్టెల్ కూడా ఫ్యామిలీ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. ఇందులో రూ.699 ప్లాన్ ఇద్దరు సభ్యులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే రూ.1,199, రూ.1,399 ప్లాన్లలో నలుగురు వరకు సభ్యులను కలుపుకోవచ్చు. వీటిలో భారీ డేటాతో పాటు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, డిస్నీ హాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్లు కూడా ఉచితంగా లభిస్తాయి.
ప్రత్యేకంగా ప్రతి నెలా వేర్వేరు రీఛార్జ్లు చేయాల్సిన అవసరం లేకపోవడం ఈ ప్లాన్ల పెద్ద ప్రయోజనం అంటున్నారు. ఒకే బిల్లుతో మొత్తం కుటుంబం మొబైల్ సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీంతో నెలకు రూ.700 నుంచి రూ.1000 వరకు ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇంట్లో ముగ్గురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది మొబైల్ వాడుతున్నట్లయితే.. ఈ ఫ్యామిలీ ప్లాన్ల గురించి ఒకసారి ఆలోచించాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు.