Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Jio and Airtel: ఒక్క రీఛార్జ్‌తో నలుగురికి కాలింగ్, డేటా అన్ని ఫ్రీ.. జియో, ఎయిర్‌టెల్ ప్లాన్‌తో నెలకు రూ.1000 సేవ్!

Jio and Airtel: ఒక్క రీఛార్జ్‌తో నలుగురికి కాలింగ్, డేటా అన్ని ఫ్రీ.. జియో, ఎయిర్‌టెల్ ప్లాన్‌తో నెలకు రూ.1000 సేవ్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 12, 2026, 11:02 AM IST|Updated: May 12, 2026, 11:02 AM IST

Jio and Airtel: ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు కాదు.. ముగ్గురు, నలుగురు వరకు స్మార్ట్‌ఫోన్లు వాడుతున్నారు. దీంతో ప్రతి నెలా మొబైల్ రీఛార్జ్‌ల కోసం భారీగా ఖర్చు అవుతోంది. ఒక్కొక్కరికి రూ.400 నుంచి రూ.500 వరకు రీఛార్జ్ చేస్తే.. నెలకు మొత్తం రూ.2 వేల వరకు ఖర్చవుతోంది. అయితే ఇప్పుడు జియో, ఎయిర్‌టెల్ తీసుకొచ్చిన ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌లతో ఈ ఖర్చును భారీగా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

best family mobile plans1/5

జియో, ఎయిర్‌టెల్ కంపెనీలు ప్రస్తుతం కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేక పోస్ట్‌పెయిడ్ ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌లు అందిస్తున్నాయి. వీటితో ఒకే బిల్లుతో ఇంట్లో నలుగురు సభ్యులు మొబైల్ సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాలింగ్, డేటా, 5జీ సేవలతో పాటు ఓటీటీ ప్రయోజనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

best family mobile plans2/5

రిలయన్స్ జియో “జియోప్లస్” పేరుతో ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌లను అందిస్తోంది. ఇందులో రూ.449 ప్లాన్‌తో ప్రారంభం అవుతుంది. ప్రధాన సభ్యుడికి 75జీబీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్ లభిస్తాయి. అదనంగా మరో ముగ్గురు సభ్యులను కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఒక్కో అదనపు సిమ్‌కు రూ.150 మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇలా నలుగురికి మొత్తం బిల్లు సుమారు రూ.899 అవుతుంది.

best family mobile plans3/5

ఈ ప్లాన్‌లో అపరిమిత 5జీ డేటాతో పాటు జియో సినిమా, జియో టీవీ వంటి వినోద సేవలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో ఇంట్లో అందరూ ఒకే ప్లాన్‌ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

best family mobile plans4/5

ఇక ఎయిర్‌టెల్ కూడా ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌లను అందిస్తోంది. ఇందులో రూ.699 ప్లాన్ ఇద్దరు సభ్యులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే రూ.1,199, రూ.1,399 ప్లాన్‌లలో నలుగురు వరకు సభ్యులను కలుపుకోవచ్చు. వీటిలో భారీ డేటాతో పాటు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, డిస్నీ హాట్‌స్టార్ వంటి ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు కూడా ఉచితంగా లభిస్తాయి.

best family mobile plans5/5

ప్రత్యేకంగా ప్రతి నెలా వేర్వేరు రీఛార్జ్‌లు చేయాల్సిన అవసరం లేకపోవడం ఈ ప్లాన్‌ల పెద్ద ప్రయోజనం అంటున్నారు. ఒకే బిల్లుతో మొత్తం కుటుంబం మొబైల్ సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీంతో నెలకు రూ.700 నుంచి రూ.1000 వరకు ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇంట్లో ముగ్గురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది మొబైల్ వాడుతున్నట్లయితే.. ఈ ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌ల గురించి ఒకసారి ఆలోచించాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు.

Tags:
Jio Family Plan
Airtel family plan
Jio Postpaid Plans
Airtel Postpaid Plans
family recharge plans
unlimited 5G plans
JioPlus plans
Airtel OTT benefits

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పాలనలో తన మార్క్ చూపిస్తున్న విజయ్.. ఒకే ఒక్కడు తరహాలో దూసుకుపోతన్న మాస్టర్..

పాలనలో తన మార్క్ చూపిస్తున్న విజయ్.. ఒకే ఒక్కడు తరహాలో దూసుకుపోతన్న మాస్టర్..

Vijay Sensational Decision on Liquor Shops33 min ago
2

వంటలో నూనె వాడకం తగ్గించమని మోదీ పిలుపు! వంట రుచి తగ్గకుండా ఆయిల్ తగ్గించే టిప్స్

how to cook with less oil56 min ago
3

బాలుడిపై పది కుక్కల దాడి.. తల చర్మం ఊడిపోయేలా బీభత్సం!

Sircilla News1 hr ago
4

నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. .SBIలో 4000 కొత్త ఉద్యోగాలు.. చైర్మన్ కీలక ప్రకటన..!!

SBI Job Hiring1 hr ago
5

కేతు నక్షత్రంలోకి కుజుడు.. ఆ రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, ఆకస్మిక ధనలాభం!

ketu effect1 hr ago