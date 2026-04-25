Jio 459 Plan: గేమింగ్‌ ప్రియులకు జియో అద్భుత ప్లాన్‌.. రూ.459 చెల్లిస్తే రెట్టింపు ప్రయోజనాలు

Jio Announces Gaming Plan Of Rs 459  Here Full Details: దేశంలో అత్యధిక వినియోగదారులను కలిగి ఉన్న రిలయన్స్‌ సంస్థ గేమింగ్‌ వినియోగదారుల కోసం మరో ప్లాన్‌ను ప్రకటించింది. నెలవారీ ప్లాన్‌ను అందిస్తుండగా.. ఈ ప్లాన్‌తో గేమ్‌ ప్రియులు పండుగ చేసుకోవచ్చు. జియో అందిస్తున్న రూ.459 ప్లాన్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా అత్యధిక వినియోగదారులను జియో సంస్థ కలిగి. మొబైల్‌ నెట్‌వర్క్‌ను శాసిస్తున్న జియో రీచార్జ్‌ ప్లాన్ల ధరలు మాత్రం భారీగా పెంచేస్తోంది. అయినా కూడా వినియోగదారులు జియోను ఆదరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గేమింగ్‌ కోసం జియో మరో ప్లాన్‌ను అందిస్తోంది. ఆ ప్లాన్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

జియో సంస్థ ప్రీపెయిడ్‌ ప్లాన్‌లో గేమింగ్‌ ప్రియుల కోసం రూ.459 ప్లాన్ అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ యూజర్ల డేటా, కాల్స్‌తో పాటు అనేక ఇతర బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. గేమింగ్ ఇష్టపడే జియో యూజర్లకు ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ బెస్ట్.

ఈ ప్లాన్‌ రీచార్జ్‌ చేసుకుంటే 28 రోజులు గడువు ఉంటుంది. రోజుకు 2 జీబీ డేటా, అదనంగా 5 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌ చూసేవారికి కూడా ఈ ప్లాన్‌ అద్భుతంగా ఉంటుంది. గేమింగ్‌, కంటెంట్‌ చూసేవారికి ఈ ప్లాన్‌ చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

రూ.459 ప్లాన్‌తో వినియోగదారులు స్నాప్‌చాట్+, గూగుల్ జెమిని కూడా పొందవచ్చు. స్నాప్‌చాట్+ మెంబర్‌షిప్‌తో సబ్‌స్క్రైబర్‌లు స్నాప్‌చాట్‌లోని ఫీచర్‌లకు స్పెషల్ యాక్సెస్‌ అందిస్తుంది.

ఈ ప్లాన్‌ను మైజియో యాప్, వెబ్‌సైట్, రిటైల్ స్టోర్‌లలో ఈజీగా రీఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఆఫ్‌లైన్‌లో ఈ ఆఫర్‌ పొందాలంటే రిటైల్ స్టోర్లకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

గేమర్లు ఖరీదైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు అవసరం లేకుండానే జియో గేమ్స్ నుంచి గేమ్‌లు ఆడవచ్చు. క్లౌడ్ గేమింగ్‌ ట్రై చేయొచ్చు.

Dipika Kakar Health: ఆస్పత్రి బెడ్‌పై బిగ్‌బాస్ నటి..ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న దీపిక..ఏం జరిగిందంటే?