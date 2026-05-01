Jio: జియో యూజర్లకు పండగే! రూ.200 లోపే 30 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్స్.. పూర్తి వివరాలివే!

Jio Under Rs 200 Plans: రిలయన్స్ జియో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ పరిచయం చేసింది. కేవలం రూ.200 లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో డేటా, ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌తోపాటు మరి కొన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్యాక్స్‌ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ ప్లాన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
 
 ఐపీఎల్ వేళ జియో అద్భుతమైన ప్లాన్స్‌ తీసుకువచ్చింది. ఇందులో క్రికెట్ డేటా ప్యాక్స్ కూడా చేర్చింది. లైవ్ క్రికెట్ తో పాటు బింజే మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ కూడా ఆస్వాదించవచ్చు. అయితే ఈ ప్లాన్స్‌ యాడ్‌ ఆన్స్‌. యాక్టివ్ జియో బేస్ ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉండాలి.. ఇది యాడ్ ఆన్ చేసుకోవాలి.   

 జియో రూ.195 ప్లాన్..  రిలయన్స్ జియో రూ.195 ప్లాన్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీని ధర కేవలం రూ.200 లోపే ఉంది. అయితే ఇందులో 15 జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా లభిస్తుంది. 90 రోజులపాటు జియో హాట్ స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉచితం. ఇందులో రూ.6.5 టాక్ టైం, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో లభిస్తోంది. యాక్టివ్ గా ఉన్న బేస్ ప్లాన్‌కు ఇది యాడ్‌ ఆన్‌ చేసుకుంటే క్రికెట్, ఓటీటీ కూడా వీక్షించవచ్చు. 

 జియో రూ.149 ప్లాన్..  జియో రూ.149 ప్లాన్ కూడా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఉంది. ఇందులో 10 జీబీ డేటా పొందుతారు. 90 రోజుల పాటు జియో హాట్ స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే రోజుకు రూ. 4.90 రోజుల పాటు లభిస్తుంది. ఇందులో ఓటీటీ కూడా వీక్షించవచ్చు.

జియో రూ.139 ప్లాన్..  ఎక్కువ ఇంటర్నెట్‌ డేటా కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ప్లాన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇందులో 12gb డేటా లభిస్తుంది. కానీ కేవలం 7 రోజుల పాటే వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఇందులో రూ.19 టాక్ టైం కూడా లభిస్తుంది. ఎక్కువగా డేటా ఉపయోగించే వారికి ఇది బెస్ట్ ప్లాన్‌.

 జియో రూ.100 ప్లాన్  జియో రూ.100 ప్లాన్‌లో 6gb డేటా పొందుతారు. ఇందులో మీకు 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో కూడా జియో హాట్ స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. రూ.3 టాక్ టైం కూడా లభిస్తుంది. దీని వ్యాలిడిటీ 30 రోజులపాటు లభిస్తుంది.

జియో రూ.79 ప్లాన్..  జియో రూ.79 అనేది బేసిక్ ప్లాన్. ఇందులో 3gb డేటా 30 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. జియో హాట్ స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్.. అంటే ఇందులో మీరు రూ.2.63 టాక్ టైం 30 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. లైట్ యూజర్స్‌కు ఇది బెస్ట్ ప్లాన్. 

జియో రూ.49 ప్లాన్..  జియో ఎమర్జెన్సీ ప్యాక్ అంటారు. ఇది కేవలం రూ.49 మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇది కేవలం ఒకరోజు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో 25 జీబీ డేటా పొందుతారు. మీరు ఎక్కువగా ఏదైనా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలంటే బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. పెద్దగా గేమ్ యూజర్స్ కి ఇది సరిపోతుంది . 

Nainika Ram Charan: ఆ హీరోపై మనసు పారేసుకున్న డ్యాన్సర్ నైనిక..అవకాశం వస్తే వదులుకోను అంటోంది!