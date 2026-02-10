English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Jio Family Plan: జియో యూజర్లకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. కొత్త ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌‌లో సింగిల్ రీఛార్జ్‌‌తో 4 సిమ్స్‌కు సూపర్ బెనిఫిట్స్..!

Jio Family Plan: జియో యూజర్లకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. కొత్త ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌‌లో సింగిల్ రీఛార్జ్‌‌తో 4 సిమ్స్‌కు సూపర్ బెనిఫిట్స్..!

Jio Family Plan: జియో 9వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా తమ యూజర్లకు అద్భుతమైన రీఛార్జ్ ఆఫర్లను అందిస్తోంది. కంపెనీ ప్రీపెయిడ్ యూజర్లకు మాత్రమే కాకుండా పోస్ట్‌పెయిడ్ యూజర్లకు కూడా అద్భుతమైన ప్లాన్‌లను అందిస్తోంది. సింగిల్ రీఛార్జ్‌లో ఒకేసారి 4 సిమ్‌లను వినియోగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జియో ఫ్యామిలీ ప్లాన్ గురించి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం. 
1 /5

తన కస్టమర్ల కోసం జియో ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌ అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ధర నెలకు రూ. 449 మాత్రమే. సింగిల్ రీఛార్జ్‌పై హై-స్పీడ్ డేటాను మాత్రమే కాకుండా ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ కూడా పొందవచ్చు. ఈ ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌లో కంపెనీ ఏమేమి బెనిఫిట్స్ అందిస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.  

2 /5

జియో రూ.449 పోస్ట్‌పెయిడ్ ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌లో భాగంగా 75జీబీ హై-స్పీడ్ డేటాను అందిస్తుంది. ఇందులో రూ.10జీబీ డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్, రోజుకు 100 SMS కూడా పొందవచ్చు. ఇంకా జియో యూజర్లు ఈ ప్లాన్‌కు 3 ఫ్యామిలీ సిమ్‌లను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే.. ప్రైమరీ సిమ్ కలిపి మొత్తం 4 సిమ్‌ల వరకు బెనిఫిట్ పొందవచ్చు. ప్రతి అదనపు సిమ్‌కు 5GB అదనపు డేటాను పొందవచ్చు. అయితే, ఫ్యామిలీ సిమ్‌తో ప్రతి సిమ్‌కు నెలకు రూ. 150 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  

3 /5

జియో ఫ్యామిలీ రీఛార్జ్‌లో ప్లాన్ డేటా, కాలింగ్‌ మాత్రమే కాదు.. అనేక ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను కూడా అందిస్తుంది. అవేంటంటే.. ఈ ప్లాన్ 3 నెలల పాటు ఫ్రీ జియో హాట్‌స్టార్ మొబైల్, టీవీ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను అందిస్తుంది.

4 /5

అంతేకాకుండా ఈ ప్లాన్‌లో నెల పాటు జియోసావన్ ప్రోకి ఫ్రీ సబ్‌స్క్రిప్షన్, 50GB ఫ్రీ స్టోరేజ్ కోసం జియోఏఐక్లౌడ్, 6 నెలల పాటు నెట్ మెడ్స్ ఫస్ట్ మెంబర్‌షిప్ కోసం నెట్ 3 నెలల పాటు జొమాటో గోల్డ్, దేశీయ విమానాలపై రూ. 2,220 వరకు డిస్కౌంట్, ఈజీమైట్రిప్ ద్వారా హోటళ్లపై 15శాతం డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

5 /5

అదనంగా రిలయన్స్ డిజిటల్‌పై రూ. 399 తగ్గింపు పొందవచ్చు. అజియోపై రూ. 200 తగ్గింపు పొందవచ్చు. జియోహోమ్ 2 నెలల ఫ్రీ ట్రయల్ కూడా పొందవచ్చు. మీరు జియో 5G యూజర్ అయితే ఈ ప్లాన్ ద్వారా అన్‌లిమిటెడ్ 5G డేటా కూడా పొందవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. వెంటనే జియో అందించే ఈ ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌ని రీఛార్జ్ చేసుకోండి.   

Jio Family Plan jio bumper offer reliance jio Jio New Family Plan Jio Cheapest Plan Jio Jio Family Plan One Recharge Will Run 4 Sims

Next Gallery

8th Step Tirumala Belief: తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో 8వ మెట్టు వెనక దాగివున్న రహస్యం ఇదే..!