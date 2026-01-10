Jio Popular Recharge Plan With Netflix: ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ రిలయన్స్ జియో బంపర్ ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తూనే ఉంది. అయితే పండగ సందర్భంగా మీరు కూడా ఓటీటీ యాక్సెస్తోపాటు మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇది బంపర్ ప్లాన్. ఈ సింగల్ రీఛార్జ్తో 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. జియో అందిస్తోన్న ఈ సూపర్ హిట్ ప్లాన్ ధర కేవలం రూ.1299 ప్లాన్తో మీరు మూడు నెలలపాటు నెట్ ఫ్లిక్స్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
జియో మైండ్ బ్లోయింగ్ రీఛార్జి ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, డేటా, ఓటీటీ కలిపి అద్భుతమైన బెనిఫిట్స్ అందుతాయి. అయితే ఎప్పుడు యూజర్లకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందించే జియో 84 రోజుల ప్లాన్ కూడా పరిచయం చేసింది.
కేవలం ఏడాదికి రూ.1299 తో రీచార్జ్ చేస్తే మీరు దాదాపు మూడు నెలలపాటు నిరంతరాయంగా ఎంజాయ్ చేసే అద్భుతమైన ప్లాన్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ప్యాక్ వ్యాలిడిటీ కూడా వచ్చేసి 84 రోజులపాటు లభిస్తుంది. మొత్తంగా 168 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. అంటే ప్రతిరోజు 2 జీబీ డేటా పొందుతారు.
ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ సౌకర్యం కూడా కలదు. అంతేకాదు ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ లో జియో హోమ్ 2 నెలలు ఫ్రీ ట్రయల్ కొత్త కనెక్షన్ తీసుకున్నవారు పొందుతారు. జియో హాట్ స్టార్ మొబైల్ లేదా టీవీ సబ్స్ క్రిప్షన్ మూడు నెలలు ఉచితం.
దీంతో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్ మొబైల్ వెర్షన్ మూడు నెలలు, జియో ఏఐ క్లౌడ్ ఫ్రీ 50 జీబీ ఫ్రీ స్టోరేజ్ పొందుతారు. అంతేకాదు 18 నెలల ప్రో ప్లాన్ గూగుల్ జెమినీ దీని ధర రూ.35,100 కూడా. 18 ఏళ్లు, ఆ పైబడిన యూజర్లకు లభిస్తుంది. ఇక డేటా పూర్తిగా అయిపోయినా కానీ 64 కేబిపిఎస్ ఇంటర్నెట్ లభిస్తుంది.
ఇది 5జీ డేటా అపరిమితంగా పొందుతారు. ప్రతి నెల రీఛార్జితో తల నొప్పి లేకుండా మూడు నెలల పాటు ఎంజాయ్ చేసే ప్లాన్. అయితే ఈ రీఛార్జి ప్లాన్ మీ ప్రస్తుత ప్లాన్ గడువు ముగిసే 48 గంటలలోపే రీచార్జ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు మీరు పూర్తిస్థాయి లాభాలు పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ రీచార్జ్ చేసుకొని జియో హాట్ స్టార్, జియో టీవీ కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు.
ఇక ఈ గూగుల్ జెమినీ ప్రో ఆఫర్ బెనిఫిట్ పొందాలంటే 5జీ అపరిమిత ప్లాన్ యాక్టివ్ గా ఉండి, రూ. 349 దాని కంటే ఎక్కువ రీఛార్జ్ చేసుకున్న వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది .జియో అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ లో కూడా సులభంగా ఈ ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకోవచ్చు.