Jio Cheapest Plan: 36 రోజుల వ్యాలిడిటీతో జియో చీపెస్ట్ ప్లాన్.. రోజుకు 2GB డేటా, ఓటీటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్

Jio Rs 450 Recharge Plan: జియో యూజర్లకు గుడ్న్యూస్. ప్రముఖ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో మిలియన్ల మంది యూజర్ల కోసం సరికొత్త, సరసమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ ప్రవేశపెట్టింది. అయితే, ఈ అన్లిమిటెడ్ ప్లాన్ జియో పండగ ఆఫర్ కింద రూ. 450కు అందుబాటులో ఉంది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ప్రత్యేకంగా నెలవారీ, త్రైమాసిక ప్లాన్ల మధ్య ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే డేటా, కాలింగ్ అనేక ఇతర బెనిఫిట్స్తో 36 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. ఈ కొత్త చీపెస్ట్ ప్లాన్ ఎలా పొందాలో ఇప్పడు తెలుసుకుందాం..
రిలయన్స్ జియో తమ యూజర్ల కోసం న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్గా సరసమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ స్పెషల్గా నెలవారీ, త్రైమాసిక ప్లాన్ల మధ్య సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రూ. 450తో ప్రవేశపెట్టిన ఈ లిమిటెడ్ ఫెస్టివల్ ఆఫర్లో 36 రోజుల వ్యాలిడిటీతో డేటా, కాలింగ్తో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి.
జియో రూ. 450 ప్లాన్తో రోజుకు 2GB హై-స్పీడ్ 4G డేటాను అందిస్తుంది. మొత్తం 36 రోజుల్లో 72GB డేటాను అందిస్తుంది. అదనంగా, 5G స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్న యూజర్లు జియో ట్రూ 5జీ నెట్వర్క్లో అన్లిమిటెడ్ 5G డేటాను పొందవచ్చు.
ఈ ప్లాన్లో అన్ని నెట్వర్క్లకు అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMS బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు. ఈ కొత్త జియో ప్లాన్ కేవలం కాలింగ్ డేటాను మాత్రమే కాదు.. 50GB ఫ్రీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అందించే జియోఏఐక్లౌడ్ కూడా అందిస్తుంది.
అదనంగా, ఈ ప్లాన్లో 18 నెలల ఫ్రీ గూగుల్ జెమిని ప్రో ప్లాన్ కూడా అందిస్తుంది. ఈ జియో ప్లాన్లో ఫ్రీ జియోటీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం 3 నెలల జియోహాట్స్టార్, మొబైల్/టీవీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నాయి.
అయితే, రెండో, మూడో నెలలో జియో హాట్స్టార్ బెనిఫిట్స్ కావాలంటే ప్రస్తుత ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ గడువు ముగిసిన 48 గంటలలోపు రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్లాన్ కొత్త యూజర్లలో జియోహోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్పై 2 నెలల ఫ్రీ ట్రయల్ కూడా అందిస్తుంది.