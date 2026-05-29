Jio cheapest recharge: జియో ఫోన్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్..రూ.123 తో నెల మొత్తం ఫ్రీ!

Written ByVishnupriya
Published: May 29, 2026, 12:58 PM IST|Updated: May 29, 2026, 12:58 PM IST

 Jio cheapest recharge:దేశవ్యాప్తంగా 5G సేవలు విస్తరిస్తున్నప్పటికీ, ఇంకా చాలా మంది 4G కీప్యాడ్ ఫోన్లనే ఉపయోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, వృద్ధులు మరియు తక్కువ బడ్జెట్ ఉన్న వినియోగదారులు ఈ ఫోన్లపై ఆధారపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జియో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

జియోఫోన్ రీఛార్జ్

జియోఫోన్, జియో భారత్ వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని చౌక రీఛార్జ్ ప్లాన్లను ఇప్పుడు ఇతర కంపెనీల 4G ఫీచర్ ఫోన్ వినియోగదారులకు కూడా అందిస్తోంది. లావా, నోకియా, ఐటెల్, హెచ్ఎండీ వంటి బ్రాండ్ల 4G కీప్యాడ్ ఫోన్లు ఉపయోగించే వారికి కూడా ఈ ప్రయోజనం లభించనుంది.  

జియో అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్

రూ.123 ప్లాన్

తక్కువ ఖర్చుతో కనెక్టివిటీ కోరుకునే వారి కోసం జియో రూ.123 ప్లాన్‌ను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్‌లో 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఏ నెట్‌వర్క్‌కైనా అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే రోజుకు 0.5GB డేటా, మొత్తం 300 SMSలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. సాధారణ ఇంటర్నెట్ వినియోగానికి ఇది సరిపోతుంది.

తక్కువ ధర మొబైల్ ప్లాన్స్

రూ.234 ప్లాన్

తరచూ రీఛార్జ్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేని వారికి రూ.234 ప్లాన్ మంచి ఎంపిక. ఇందులో 56 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్‌తో పాటు రోజుకు 0.5GB డేటా మరియు SMS ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి.  

జియో భారత్ ప్లాన్స్

రూ.369 ప్లాన్

మూడు నెలల పాటు రీఛార్జ్ అవసరం లేకుండా ఉండాలనుకునే వారికి రూ.369 ప్లాన్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇది 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. రోజుకు 0.5GB చొప్పున మొత్తం 42GB డేటా లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలం కాలింగ్ అవసరాలు ఉన్న వారికి ఇది అనుకూలమైన ప్లాన్.  

జియో వార్షిక ప్లాన్

రూ.1234 వార్షిక ప్లాన్

దీర్ఘకాలిక వినియోగదారుల కోసం జియో రూ.1234 ప్లాన్‌ను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ 336 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. రోజుకు సగటున రూ.4 ఖర్చుతో అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 0.5GB డేటా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. మొత్తం 168GB డేటా అందుతుంది. అదనంగా జియోటీవీ, జియోసావన్ వంటి వినోద సేవలను కూడా ఉచితంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.తక్కువ ధరలో ఎక్కువ కాలం సేవలు పొందాలనుకునే 4G ఫీచర్ ఫోన్ వినియోగదారులకు ఈ జియో ప్లాన్లు మంచి ఎంపికగా నిలుస్తున్నాయి.

