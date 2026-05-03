Jio Recharge: చౌక ప్లాన్‌కు గుడ్‌బై... జియో కీలక నిర్ణయం.. యూజర్లకు భారీ దెబ్బ..ఇక 1జిబి డేటా లేనట్టే!

Jio 209 Plan:జియో వినియోగదారులకు తాజా అప్డేట్ ఒక షాక్‌లా మారింది. ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ Reliance Jio తన చౌకైన రూ.209 రీచార్జ్ ప్లాన్‌ను పూర్తిగా నిలిపివేసింది. ఇప్పటి వరకు తక్కువ ధరలో మంచి సర్వీసులు అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ ఇప్పుడు అందుబాటులో లేకపోవడంతో చాలా మంది యూజర్లు నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రూ.209 ప్లాన్ జియో వినియోగదారుల్లో చాలా పాపులర్‌గా ఉండేది. ముఖ్యంగా రోజూ ఇంటర్నెట్ ఎక్కువగా ఉపయోగించే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగపడేది. ఈ ప్లాన్ కింద వినియోగదారులకు 22 రోజుల వాలిడిటీతో రోజుకు 1GB డేటా లభించేది. అదనంగా అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ మరియు రోజుకు 100 SMSలు కూడా ఇచ్చేవారు. ఈ కారణంగా తక్కువ ఖర్చుతో మంచి బెనిఫిట్స్ పొందే అవకాశం ఉండేది.  

గతేడాదే ఈ ప్లాన్‌ను జియో అధికారికంగా తొలగించినప్పటికీ, కొన్ని వినియోగదారులకు ‘మై జియో’ యాప్‌లో మాత్రమే కనిపించేది. దీంతో చాలా మంది ఇప్పటికీ ఈ ప్లాన్‌ను ఉపయోగిస్తూ వచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ యాప్ నుంచీ కూడా ఈ ప్లాన్‌ను పూర్తిగా తొలగించడం జరిగింది. దీంతో ఈ ప్లాన్ పూర్తిగా ముగిసినట్టే.  

ఈ నిర్ణయం వల్ల ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, తక్కువ బడ్జెట్‌లో రీచార్జ్ చేసుకునే వారు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు వారు ఎక్కువ ధర ఉన్న ప్లాన్లను ఎంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనివల్ల నెలవారీ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.  

ఇప్పటికే టెలికాం రంగంలో ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ మార్పు వినియోగదారులపై మరింత భారం పెంచుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. జియో భవిష్యత్తులో కొత్త చౌక ప్లాన్లను తీసుకువస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.

