Jio Family Plan 2026: జియో బంపర్ ఆఫర్.. ఒకే ప్లాన్‌తో ఫ్యామిలీ 4 మందికి అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, డేటా, ఎంటర్టైన్మెంట్..ఇదేం ప్లాన్ రా బాబు!

Jio Family Plan 2026:ప్రస్తుతం మొబైల్ వినియోగం ప్రతి ఇంటిలో చాలా అవసరంగా మారింది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ప్లాన్ తీసుకోవడం కాస్త ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం. ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని రిలయన్స్ జియో కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఉపయోగపడేలా ప్రత్యేకమైన ఫ్యామిలీ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. ఒకే ప్లాన్‌లో మొత్తం కుటుంబం కనెక్ట్ అవ్వడం ఈ ప్లాన్‌ల ప్రధాన ప్రత్యేకత.
ఈ ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌లో ఒకేసారి నాలుగు సిమ్ కార్డులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఒకే బిల్లుతో కుటుంబ సభ్యులందరూ కాల్స్, డేటా ఉపయోగించవచ్చు. ముఖ్యంగా అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్ అందుబాటులో ఉండటంతో ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే డేటాను కూడా షేర్ చేసుకునే విధంగా ప్లాన్ రూపొందించబడింది.  

తక్కువ ధరలో లభించే ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌లో నెలకు సరిపడే డేటా లభిస్తుంది. ఈ డేటాను కుటుంబ సభ్యులు కలిసి ఉపయోగించుకోవచ్చు. అవసరమైతే అదనపు సిమ్ కార్డులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి అదనపు సిమ్‌కు కొంత అదనపు ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా కుటుంబం మొత్తం ఒకే ప్లాన్‌లో ఉండటం వల్ల ఖర్చు తగ్గుతుంది.  

ఇంకా ఈ ప్లాన్‌లలో వినోదానికి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. జియో టీవీ ద్వారా వివిధ చానెల్స్ చూడొచ్చు. అలాగే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటి సౌకర్యాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. కొన్ని ప్లాన్‌లలో ప్రముఖ OTT ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ల సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా ఆస్వాదించవచ్చు.  

వ్యక్తిగతంగా ఉపయోగించుకునే వారికి కూడా వేర్వేరు పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్‌లు ఉన్నాయి. తక్కువ ధర నుంచి ఎక్కువ డేటా కలిగిన ప్లాన్‌ల వరకు ఎంపికలు ఉన్నాయి. రోజువారీగా ఎక్కువగా ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించే వారు అధిక డేటా ఉన్న ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేసే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.  

ఈ ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌లు కుటుంబ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించబడ్డాయి. ఒకే ప్లాన్‌తో కాల్స్, డేటా, వినోదం అన్నీ లభించడం వల్ల ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్‌గా మారింది. ఖర్చు తగ్గించుకోవాలనుకునే కుటుంబాలకు, అన్ని సౌకర్యాలు ఒకేసారి కావాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్‌లు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి.

Jio family plan 2026 Reliance Jio postpaid plans Jio 4 SIM plan unlimited calls Jio plan Jio data benefits family plan Jio OTT subscription plan

