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Jio Freedom Pack: జియో నుంచి మరో కొత్త ఆఫర్.. ఈ ఒక్క ఫ్రీడమ్ ప్యాక్‌లో 15 నెలల రీఛార్జ్ టెన్షన్ లేదు

Written ByVishnupriya
Published: Jul 24, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:18 PM IST

Jio Freedom Pack:స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందు రిలయన్స్ జియో తన బ్రాడ్‌బ్యాండ్ వినియోగదారుల కోసం కొత్త "జియో ఫ్రీడమ్ ప్యాక్"ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్ ముఖ్యంగా JioFiber, AirFiber వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. తరచూ రీఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎక్కువ కాలం సేవలు పొందాలనుకునే వారికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు.

Jio 100 Mbps Plan1/5

రిలయన్స్ జియో

ఈ ఫ్రీడమ్ ప్యాక్ ధర రూ.10,000. ఈ ప్లాన్‌తో ఒకసారి చెల్లిస్తే మొత్తం 15 నెలల పాటు సేవలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. జియో ఇప్పటివరకు అందిస్తున్న ప్లాన్‌లలో ఇంత ఎక్కువ కాలం వ్యాలిడిటీ ఉన్న ప్లాన్ ఇదే కావడం విశేషం. ఈ ప్లాన్‌లో వినియోగదారులకు 100 Mbps డౌన్‌లోడ్, అప్‌లోడ్ స్పీడ్ లభిస్తుంది. ఇంట్లో వీడియో స్ట్రీమింగ్, ఆన్‌లైన్ క్లాసులు, వీడియో కాల్స్, వర్క్ ఫ్రం హోమ్ వంటి అవసరాలకు ఈ వేగం సరిపోతుందని కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ సౌకర్యం కూడా ఇందులో భాగంగా ఉంటుంది. వినోదాన్ని ఇష్టపడే వారికి కూడా ఈ ప్లాన్ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. JioTV ద్వారా 1000కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్‌లను వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో వేర్వేరు టీవీ సేవలను తీసుకోవాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.  

15 Months Validity2/5

జియోఫైబర్

ఈ ప్లాన్‌తో జియో ఉచితంగా ఒక సెట్‌టాప్ బాక్స్ కూడా అందిస్తోంది. దీనికి అదనంగా ఎలాంటి ఛార్జీలు ఉండవు. దీంతో టీవీ ఛానెల్‌లు, ఇతర డిజిటల్ సేవలను ఒకే పరికరంలో సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

Jio Broadband Plan3/5

ఎయిర్‌ఫైబర్

అలాగే ఈ ప్లాన్‌లో మొత్తం 12 ప్రముఖ OTT ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, Discovery+, ETV Win, Lionsgate Play, ShemarooMe, Eros Now, HoiChoi, TimesPlay, TarangPlus వంటి సేవలను అదనపు చార్జీలు లేకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

JioFiber4/5

జియో బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ప్లాన్

మరో ప్రత్యేక ఫీచర్ JioPC సపోర్ట్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సాయంతో టీవీపైనే కంప్యూటర్ అనుభవాన్ని పొందే అవకాశం కూడా ఇందులో ఉంటుంది. ఇది ఇంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడే ఫీచర్‌గా భావిస్తున్నారు.  

AirFiber5/5

15 నెలల వ్యాలిడిటీ

ప్రతి మూడు నెలలకు లేదా ఏడాదికి ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపించే వారికి ఈ 15 నెలల ప్లాన్ మంచి ఎంపికగా ఉండొచ్చు. బ్రాడ్‌బ్యాండ్, టీవీ, OTT సేవలు అన్నీ ఒకే ప్లాన్‌లో కావాలనుకునే వినియోగదారులకు ఈ కొత్త జియో ఫ్రీడమ్ ప్యాక్ ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్‌గా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
Jio Freedom Pack
Jio ₹10000 Plan
reliance jio
JioFiber
AirFiber
Jio Broadband Plan
15 Months Validity
Jio 100 Mbps Plan

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