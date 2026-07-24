Jio Freedom Pack:స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందు రిలయన్స్ జియో తన బ్రాడ్బ్యాండ్ వినియోగదారుల కోసం కొత్త "జియో ఫ్రీడమ్ ప్యాక్"ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్ ముఖ్యంగా JioFiber, AirFiber వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. తరచూ రీఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎక్కువ కాలం సేవలు పొందాలనుకునే వారికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు.
ఈ ఫ్రీడమ్ ప్యాక్ ధర రూ.10,000. ఈ ప్లాన్తో ఒకసారి చెల్లిస్తే మొత్తం 15 నెలల పాటు సేవలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. జియో ఇప్పటివరకు అందిస్తున్న ప్లాన్లలో ఇంత ఎక్కువ కాలం వ్యాలిడిటీ ఉన్న ప్లాన్ ఇదే కావడం విశేషం. ఈ ప్లాన్లో వినియోగదారులకు 100 Mbps డౌన్లోడ్, అప్లోడ్ స్పీడ్ లభిస్తుంది. ఇంట్లో వీడియో స్ట్రీమింగ్, ఆన్లైన్ క్లాసులు, వీడియో కాల్స్, వర్క్ ఫ్రం హోమ్ వంటి అవసరాలకు ఈ వేగం సరిపోతుందని కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ సౌకర్యం కూడా ఇందులో భాగంగా ఉంటుంది. వినోదాన్ని ఇష్టపడే వారికి కూడా ఈ ప్లాన్ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. JioTV ద్వారా 1000కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్లను వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో వేర్వేరు టీవీ సేవలను తీసుకోవాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
ఈ ప్లాన్తో జియో ఉచితంగా ఒక సెట్టాప్ బాక్స్ కూడా అందిస్తోంది. దీనికి అదనంగా ఎలాంటి ఛార్జీలు ఉండవు. దీంతో టీవీ ఛానెల్లు, ఇతర డిజిటల్ సేవలను ఒకే పరికరంలో సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
అలాగే ఈ ప్లాన్లో మొత్తం 12 ప్రముఖ OTT ప్లాట్ఫారమ్ల సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, Discovery+, ETV Win, Lionsgate Play, ShemarooMe, Eros Now, HoiChoi, TimesPlay, TarangPlus వంటి సేవలను అదనపు చార్జీలు లేకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
మరో ప్రత్యేక ఫీచర్ JioPC సపోర్ట్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సాయంతో టీవీపైనే కంప్యూటర్ అనుభవాన్ని పొందే అవకాశం కూడా ఇందులో ఉంటుంది. ఇది ఇంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడే ఫీచర్గా భావిస్తున్నారు.
ప్రతి మూడు నెలలకు లేదా ఏడాదికి ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపించే వారికి ఈ 15 నెలల ప్లాన్ మంచి ఎంపికగా ఉండొచ్చు. బ్రాడ్బ్యాండ్, టీవీ, OTT సేవలు అన్నీ ఒకే ప్లాన్లో కావాలనుకునే వినియోగదారులకు ఈ కొత్త జియో ఫ్రీడమ్ ప్యాక్ ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్గా నిలిచే అవకాశం ఉంది.