Independence Day Surprise: ఓటీటీ యూజర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త. ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా జియో హాట్స్టార్లోని అన్ని షోలు, వెబ్ సిరీస్లు ఉచితంగా చూడవచ్చు. ఎలాంటి రుసుము చెల్లించకుండా వినియోగదారులు లాగిన్ చేసి ఈ కంటెంట్ను ఆస్వాదించవచ్చు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజు జియో హాట్స్టార్లో ఉన్న మొత్తం కంటెంట్ అందరికీ ఫ్రీగా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా జియో హాట్స్టార్ యూజర్లకు అద్భుతమైన అవకాశం. ఈ రోజున జియో హాట్స్టార్లోని అన్ని షోలు, వెబ్ సిరీస్లను ఫ్రీగా చూడవచ్చు. మొబైల్ యాప్ లేదా టీవీ యాప్లో లాగిన్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ప్రౌడ్ ఇండియన్ ప్రౌడ్లీ ఫ్రీ అనే ట్యాగ్లైన్తో ఈ ఆఫర్ను అందరూ ఆస్వాదించవచ్చు. అంతేకాదు ఈ రోజున సలాకార్ అనే కొత్త డిటెక్టివ్ సిరీస్ కూడా జియో హాట్స్టార్లో విడుదలవుతోంది. ఈ సిరీస్ను కూడా ఎలాంటి రుసుము లేకుండా ఫ్రీగా చూడొచ్చు.
ఈ ఆఫర్ జియో (Jio) యూజర్లకు మాత్రమే కాదు.. ఎయిర్టెల్ (Airtel), విఐ(Vi) యూజర్లు కూడా ఈ సౌలభ్యం పొందవచ్చు. ఒక్కసారి యాప్లో లాగిన్ చేస్తే 24 గంటల పాటు అన్ని కంటెంట్ను ఉచితంగా చూడవచ్చు.
ఒకవేళ ఈ కంటెంట్ మీకు నచ్చితే, ఆగస్టు 15 తర్వాత కూడా చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో జియో హాట్స్టార్ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. జియో యూజర్లు రూ.100 రీఛార్జ్తో 90 రోజుల పాటు 5జీబీ డేటాతో ఈ సేవను పొందవచ్చు.
డేటా అయిపోయినా వైఫై(wifi) ద్వారా కంటెంట్ చూడొచ్చు. ఎయిర్టెల్ యూజర్లు రూ.100తో నెల రోజులు 5జీబీ డేటాతో లేదా రూ.195తో 90 రోజులు యాక్సెస్ పొందవచ్చు.