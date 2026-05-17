/Jio Rs 48 Plan: కేవలం రూ.48 కే ఇలాంటి ఆఫరా? జియో యూజర్లు అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు!

Reliance Jio Cheapest Gaming Plan Rs 48: జియో చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్లను వినియోగదారుల కోసం అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఇందులో కాలింగ్, డేటా ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా పొందవచ్చు. జియో కేవలం రూ.48 తో ప్లాన్ అందిస్తోంది. ఇది గేమింగ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లలో ఒకటి. ఈ ప్లాన్తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
రిలయన్స్ జియో అధికారిక పోర్టల్లో ఎన్నో రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా డేటాతోపాటు గేమింగ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ కూడా లభిస్తాయి. అయితే రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న రూ.48 గేమింగ్ ప్లాన్తో మీరు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇందులో జియో గేమ్స్ కూడా ఉంటుంది.
కేవలం రూ.48 తో రీఛార్జ్ చేస్తే చాలు. ఇది గేమింగ్ యాప్ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది. గేమ్ క్లౌడ్ సహాయంతో మీరు మొబైల్, టాబ్లెట్ లేదా టీవీ మొదలైన వాటిలో గేమింగ్ అనుభవాన్ని పొందుతారు.
అయితే దీనికి మీరు ఇంట్లో ఉన్న జియో సెట్ టాప్ బాక్స్ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు టీవీలో కూడా ఈ గేమ్స్ ఆడవచ్చు. మీరు నెలకు రూ.200 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
ఈ జియో గేమ్స్తో 500కు పైగా హై డెఫినేషన్ ప్రీమియం గేమ్స్ లభిస్తాయి. దీని వ్యాలిడిటీ మూడు రోజుల పాటు ఉంటుంది. మొత్తం 10 జీబీ డేటా ఈ ప్యాక్లో మీరు పొందుతారు. జియో గేమింగ్ ఆన్లైన్లో ఆడవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది.
5G అందుబాటులో ఉండి, 5G ఫోన్ ఉన్నా కానీ గేమ్స్ సులభంగా ఆడుకోవచ్చు. జియో గేమ్స్ క్లౌడ్తో ఇది సులభతరం. ఈ రూ.48 రీఛార్జి ప్లాన్తో పాటు రూ.98, రూ.298 ప్లాన్స్ కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.