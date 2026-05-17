Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Jio Rs 48 Plan: కేవలం రూ.48 కే ఇలాంటి ఆఫరా? జియో యూజర్లు అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు!

Jio Rs 48 Plan: కేవలం రూ.48 కే ఇలాంటి ఆఫరా? జియో యూజర్లు అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 17, 2026, 02:45 PM IST|Updated: May 17, 2026, 02:45 PM IST

Reliance Jio Cheapest Gaming Plan Rs 48: జియో చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్లను వినియోగదారుల కోసం అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఇందులో కాలింగ్, డేటా ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా పొందవచ్చు. జియో కేవలం రూ.48 తో ప్లాన్‌ అందిస్తోంది. ఇది గేమింగ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లలో ఒకటి. ఈ ప్లాన్‌తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
 

jio1/5

రిలయన్స్ జియో అధికారిక పోర్టల్‌లో ఎన్నో రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా డేటాతోపాటు గేమింగ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ కూడా లభిస్తాయి. అయితే రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న రూ.48 గేమింగ్ ప్లాన్‌తో మీరు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇందులో జియో గేమ్స్ కూడా ఉంటుంది.  

jio cheapest gaming recharge plan2/5

కేవలం రూ.48 తో రీఛార్జ్ చేస్తే చాలు. ఇది గేమింగ్ యాప్‌ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది. గేమ్ క్లౌడ్ సహాయంతో మీరు మొబైల్, టాబ్లెట్ లేదా టీవీ మొదలైన వాటిలో గేమింగ్ అనుభవాన్ని పొందుతారు.  

best budget friendly jio plans3/5

అయితే దీనికి మీరు ఇంట్లో ఉన్న జియో సెట్ టాప్ బాక్స్ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు టీవీలో కూడా ఈ గేమ్స్ ఆడవచ్చు. మీరు నెలకు రూ.200 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.  

jio games cloud recharge pack4/5

ఈ జియో గేమ్స్‌తో 500కు పైగా హై డెఫినేషన్ ప్రీమియం గేమ్స్ లభిస్తాయి. దీని వ్యాలిడిటీ మూడు రోజుల పాటు ఉంటుంది. మొత్తం 10 జీబీ డేటా ఈ ప్యాక్‌లో మీరు పొందుతారు. జియో గేమింగ్ ఆన్‌లైన్‌లో ఆడవచ్చు, డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది.  

5/5

5G అందుబాటులో ఉండి, 5G ఫోన్ ఉన్నా కానీ గేమ్స్ సులభంగా ఆడుకోవచ్చు. జియో గేమ్స్ క్లౌడ్‌తో ఇది సులభతరం. ఈ రూ.48 రీఛార్జి ప్లాన్‌తో పాటు రూ.98, రూ.298 ప్లాన్స్ కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

Tags:
jio rs forty eight plan details
jio cheapest gaming recharge plan
jio games cloud recharge pack
reliance jio new gaming offers

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kishan Reddy: భగీరథ్ లొంగిపోయాడు.. ఇష్యూ ఏముంది.?.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

Kishan Reddy: భగీరథ్ లొంగిపోయాడు.. ఇష్యూ ఏముంది.?.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

Kishan Reddy32 min ago
2

Cobra Video: బాప్ రే .. పెద్దకప్పను పట్టుకుని నాగు పాము ఎంత స్పీడ్‌గా వెళ్తుందో

Snake Video1 hr ago
3

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిప్పుల వర్షం..45 డిగ్రీలు దాటిన ఎండలు..బయటకి రావొద్దని హెచ్చరిక

Heat waves1 hr ago
4

Rajinikanth: ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్‌లకన్నా విజయ్‌తోపు.. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఆసక్తి కర

Rajinikanth1 hr ago
5

కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమంలో మహా వైభవం.. మే 21 నుంచి సరస్వతీ అంత్య పుష్కరాలు!

Kaleshwaram News2 hrs ago