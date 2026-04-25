Jio: జియో అదిరిపోయే ఆఫర్! రూ.500 మెగా ప్లాన్.. రూ.200 యాడ్ ఆన్ ప్యాక్, పూర్తి బెనిఫిట్స్ లిస్ట్!

Jio Is Going ALL-IN on Content: రిలయన్స్ జియో కొత్తగా రూ.500 తో మెగా కంటెంట్ ప్లాన్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటికే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్ అందించే రిలయన్స్ జియో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ రోజుకు 2 జీబీ డేటా, యూట్యూబ్ ప్రీమియం, హాట్ స్టార్ వంటి బెనిఫిట్స్ కూడా ఈ ప్లాన్లో మీరు పొందవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
రిలయన్స్ జియో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉంచుతూ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తుంది. ఇందులో ఐపీఎల్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాన్స్ లక్ష్యంగా అందిస్తోంది. తాజాగా రిలయన్స్ జియో 10కి పైగా ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ తో కొత్త ప్లాన్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
రిలయన్స్ జియో రూ.500 మెగా కంటెంట్ ప్లాన్ ప్రారంభించింది. దీని వ్యాలిడిటీ 28 రోజులపాటు ప్రతిరోజు 2gb డేటా యూట్యూబ్ ప్రీమియం, హాట్ స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్ మొబైల్ వెర్షన్ 10కి పైగా ఓటీటీల సబ్స్క్రిప్షన్ జియో టీవీ యాప్లలో వీక్షించవచ్చు.
ఈ ప్లాన్తో 5000 జీబీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ 18 నెలల గూగుల్ జెమినీ ప్రో ప్లాన్ చేర్చింది. యూట్యూబ్ ప్రీమియం 5gb హై స్పీడ్ డేటాతో రూ. 200 మెగా కంటెంట్ యాడాన్ ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
జియో ఈ రూ.500 మెగా కంటెంట్ ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే 28 రోజుల వాలిడిటీతో మొత్తం 56 జీబీ డేటా అంటే ప్రతి రోజు 2 జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా లభిస్తుంది. ఇందులో డేటా అయిపోయిన తర్వాత 64 కేబీపీఎస్ లభిస్తుంది. మీ ఏరియాలో 5జీ అందుబాటులో ఉంటే 5జి డేటా లభిస్తుంది. ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితం.
జియో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ తో మీరు జియో గేమ్స్ మొబైల్, జియో క్లౌడ్, సోనీ లైవ్, జీ5, డిస్కవరీ ప్లస్, సన్ నెక్స్ట్, ప్లానెట్ మరాఠీ, చౌపాల్, జియో టీవీ యాక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది.
జియో కొత్తగా రూ. 200 మెగా కంటెంట్ యాడ్ ఆన్ ప్లాన్ కూడా తీసుకువచ్చింది. దీని వ్యాలిడిటీ 28 రోజులపాటు లభిస్తుంది. ఇందులో 5gb హై స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. అపరిమితంగా వాడుకోవచ్చు 64 కేబీపీఎస్ డేటా అయిపోయిన తర్వాత లభిస్తుంది. అయితే ఇందులో ఎలాంటి వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్ సర్వీసు లభించదు.