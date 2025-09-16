Jio: జియో 3 నెలల చౌకైన రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. 1.5 జీబీ డేటా, ఓటీటీలు కూడా..!

Jio 3 Months Plan: జియో అతి చౌక ధరలో రీఛార్జి ఫ్యాక్స్ ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో ప్రతిరోజు 1.5 జీబీ డేటాతో పాటు ఓటిటి వీక్షించే సదుపాయం కలిగించింది. ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన జియో అందిస్తున్న ఈ బంపర్ ప్లాన్స్లో ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు అలాంటి ఒక అద్భుతమైన రీఛార్జి ప్లాన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే జియో రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ఇందులో అపరిమిత కాలింగ్ తో పాటు మీరు ప్రతి రోజు డేటా ఇంకా ఇతర బెనిఫిట్స్ పొందుతారు. జియో అందిస్తున్న రూ.799 రీఛార్జ్ ప్లాన్ జియో పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీంతో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఎన్నో బెనిఫిట్స్ పొందుతారు.
ఈ ప్యాక్తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 84 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ పొందుతారు. ఇక ఇందులో మీరు ఉచిత కాలింగ్, ఎస్ఎంఎస్, ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రతిరోజు 1.5 జీబీ డేటా వస్తుంది. ఈ ప్లాన్ కింద మొత్తంగా 126 జిబి డేటా అందుబాటులో ఉంటుందన్నమాట.
ఇక ఈ ప్లాన్ డేటాతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ,లోకల్ ,ఎస్టీడీ కాలింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు పొందే అవకాశం కూడా అందిస్తుంది. దీని వ్యాలిడిటీ కూడా 84 రోజులపాటు వర్తిస్తుంది.
ఈ జియో బంపర్ ప్లాన్ తో మీరు రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఇతర కొన్ని యాప్స్ కూడా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. ప్రధానంగా జియో టీవీ, జియో ఎ ఐ క్లౌడ్ రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక జియో రూ.189 రీఛార్జ్ ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 2 జీబీ ఇంటర్నెట్ డేటా సరసమైన ధరలో అందిస్తోంది.
ఒక ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన జియో అందిస్తున్న ఈ బంపర్ ప్లాన్స్ అనేక మంది వినియోగదారులు ఆకర్షితులు అవుతున్నారు. తక్కువ ధరలోనే జియో అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్స్ వారికి బడ్జెట్లో వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు.