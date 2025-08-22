Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..

Jio Affordable Plan: జియో ఇటీవల యూజర్లకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. కొన్ని ప్లాన్స్ ని రద్దు చేసింది. ప్రధానంగా మూడు బేసిక్ ప్లాన్స్ జియో వెబ్సైట్ నుంచి తొలగించింది. ప్రస్తుతం యూజర్లు ఈ బెనిఫిట్స్ పొందలేరు. ప్రధానంగా జియో రూ.209, రూ.249, రూ.799 రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులో లేవు. అయితే యూజర్లకు ఏ రీఛార్జి ప్లాన్ ఇప్పుడు బెస్ట్ తెలుసుకుందాం.
జియో బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. యూజర్లకు బేసిక్ ప్లాన్స్ తొలగించేసి బడ్జెట్ పై భారమే వేసింది.. అయితే జియో ఎక్కువ కాలింగ్ డేటా యూజర్లకు ఇది అదనపు భారమే అని చెప్పవచ్చు. అలాంటి యూజర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని ఎంచుకోవచ్చు.
జియో రూ.239 ప్లాన్ ఈ జియో రూ. 239 ప్లాన్ వాలిడిటీ 22 రోజులపాటు వస్తుంది. ఇందులో పరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఏ నెట్వర్క్ అయినా చేసుకునే సదుపాయంతో పాటు ప్రతిరోజూ 1.5 జీబీ హై స్పీడ్ డేట్ పొందుతారు. అదనంగా 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉంటాయి.
ఇక జియో యూజర్కు ఇవి కాకుండా జియో టీవీ, జియో క్లౌడ్ యాక్సెస్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు, యూజర్లు మొత్తంగా ఈ ప్లాన్లో 33 జీబీ డేటా అందుకుంటారు. మరో ప్యాక్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అది కూడా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ లోనే ఉంది.
జియో రూ. 299 ప్లాన్ జియో అందిస్తున్న ఈ రూ. 299 ప్లాన్ వాలిడిటీ 28 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. ఇందులో కూడా ప్రతి రోజు 1.5 జీబీ డేటా పొందుతారు. 100 ఎస్ఎంఎస్లు కూడా ఈ ప్లాన్లో పొందుతారు. జియో క్లౌడ్ ఉచితం 42gb మొత్తంగా ఈ ప్లాన్ లో పొందుతారు.
పెరిగిన టెలికాం ధరల తర్వాత జియో ఇతను యూజర్లను కూడా పెద్ద ఎత్తున పోగొట్టుకున్న నేపథ్యంలో వారిని తిరిగి ఆకర్షించే దిశగా ప్రయత్నిస్తోం. బేసిక్ ప్లాన్స్ తొలగించడంతో జియో యూజర్లకు అదనపు భారంగా మారనుంది. అలాంటి వారికి కొద్దిపాటి ఊరట నిచ్చే కొన్ని ప్యాక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.