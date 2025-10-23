Jio Prepaid Plan: ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ జియో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. యూజర్లకు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ఫ్రీ మెసేజ్, ఇంటర్నెట్ హై స్పీడ్ డేటా సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. ఈ రీఛార్జీ ప్లాన్లో నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్ కూడా పొందవచ్చు. ఈ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ జియో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. 84 రోజుల వాలిడిటీ కేవలం రూ.1799కి అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఉచితంగా జియో హాట్ స్టార్ మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా 90 రోజుల్లో పాటు పొందవచ్చు. అదేవిధంగా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా పొందుతారు. ఇంటర్నెట్ డేటా ప్రతిరోజు 3 జీబీ డేటా పొందుతారు.
అదనంగా ఈ ప్లాన్లో బేసిక్ నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉచితంగా అందుకుంటారు. మీరు అదనంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ కి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండానే ఓటీటీ కూడా వీక్షించవచ్చు. ఈ ప్లాన్ సబ్స్క్రిప్షన్లో మీరు జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు.
జియో రూ.1199 ప్లాన్ ఇది కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఉంది. 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ అందిస్తుంది. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ఎస్ఎంఎస్ లు ప్రతిరోజు పొందుతారు. అయితే ఇందులో నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండదు. మూడు నెలల పాటు జియో హాట్స్టార్ మాత్రం ఉచితం.
జియో ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ లో ఇలా పరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ డేటా బెనిఫిట్ తో పాటు అదనపు ఖర్చులు వీక్షించవచ్చు. సినిమాలు, మూవీలు, క్రికెట్ సిరీస్ లు కూడా వీక్షించవచ్చు. అదనంగా డేటాతో రీఛార్జ్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
పెరిగిన టెలికాం ధరల తర్వాత కస్టమర్లను తమ కస్టమర్లను తిరిగి రాబట్టేందుకు కొత్త ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. తక్కువ ధరలోనే ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ ఎక్కువ రీఛార్జి ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. ఒకేసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే డేటాతో పాటు ఓటీటీ కూడా వీక్షించవచ్చు.