English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jio Recharge: జియో కస్టమర్లకు గుడ్‌న్యూస్..అతితక్కువ ధరకే అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, డేటా..!

Jio Recharge Plan Under 200: సరిగ్గా పదేళ్ల క్రితం భారత టెలికాం రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చింది జియో టెలికాం సంస్థ. ముఖేష్ అంబానీ యాజమాన్యంలోని Jio, ఇప్పటికీ వినియోగదారులకు ఇష్టమైన టెలికాం సంస్థగా ఎదిగింది. దీనికి ప్రధాన కారణం Jio సరసమైన ధరలకు అందించే ప్రసిద్ధ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లు అవ్వడం గమనార్హం. 
 
1 /5

దేశంలోని అత్యంత ధనవంతుడైన వ్యాపారవేత్త ముఖేష్ అంబానీ యాజమాన్యంలోని జియో మరోసారి తన వినియోగదారులకు చాలా చౌకైన రీఛార్జ్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. అది కూడా ₹200 కంటే తక్కువ ధరకు.   

2 /5

జియో ఇటీవల ₹198 ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను ప్రకటించింది.   

3 /5

జియో ప్రవేశపెట్టిన ₹198 రీఛార్జ్ ప్లాన్ మధ్యతరగతి ప్రజలకు తక్కువ ధరకు మరిన్ని ప్రయోజనాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.  

4 /5

జియో రూ.198 ప్లాన్ నెల మొత్తం అన్ని నెట్‌వర్క్‌లకు అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSలను అందిస్తుంది.   

5 /5

సరసమైన జియో రూ. 198 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌తో.. వినియోగదారులు టీవీ, జియో సినిమా, జియో క్లౌడ్ వంటి జియో ప్రీమియం యాప్‌లకు ఉచిత యాక్సెస్ పొందవచ్చు.  

jio recharge Jio Recharge Plan Under 200 Jio Cheapest Prepaid Paln Jio Cheapest Plans Jio Recharge Plan Jio 5G recharge plans list

Next Gallery

Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!