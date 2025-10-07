Jio Recharge Plan Under 200: సరిగ్గా పదేళ్ల క్రితం భారత టెలికాం రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చింది జియో టెలికాం సంస్థ. ముఖేష్ అంబానీ యాజమాన్యంలోని Jio, ఇప్పటికీ వినియోగదారులకు ఇష్టమైన టెలికాం సంస్థగా ఎదిగింది. దీనికి ప్రధాన కారణం Jio సరసమైన ధరలకు అందించే ప్రసిద్ధ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లు అవ్వడం గమనార్హం.
దేశంలోని అత్యంత ధనవంతుడైన వ్యాపారవేత్త ముఖేష్ అంబానీ యాజమాన్యంలోని జియో మరోసారి తన వినియోగదారులకు చాలా చౌకైన రీఛార్జ్ ఆఫర్ను ప్రకటించింది. అది కూడా ₹200 కంటే తక్కువ ధరకు.
జియో ఇటీవల ₹198 ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ను ప్రకటించింది.
జియో ప్రవేశపెట్టిన ₹198 రీఛార్జ్ ప్లాన్ మధ్యతరగతి ప్రజలకు తక్కువ ధరకు మరిన్ని ప్రయోజనాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
జియో రూ.198 ప్లాన్ నెల మొత్తం అన్ని నెట్వర్క్లకు అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSలను అందిస్తుంది.
సరసమైన జియో రూ. 198 రీఛార్జ్ ప్లాన్తో.. వినియోగదారులు టీవీ, జియో సినిమా, జియో క్లౌడ్ వంటి జియో ప్రీమియం యాప్లకు ఉచిత యాక్సెస్ పొందవచ్చు.