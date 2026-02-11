Jio: జియో వావ్‌ ప్లాన్‌.. కేవలం రూ.125 కే 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ, కాలింగ్‌, ఓటీటీ యాక్సెస్‌..!

Jio Bumper Plan: జియో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. కేవలం రూ.125 కే బడ్జెట్ ట్రెండీలో డేటా, కాలింగ్ ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు. రిలయన్స్ జియో ఈ కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్ పరిచయం చేసింది. దీని వ్యాలిడిటీ 28 రోజులపాటు లభిస్తుంది. అయితే ఈ ఆఫర్ కేవలం జియో భారత్ ఫోన్లకు మాత్రమే ఈ ఆఫర్ లభిస్తుంది. స్మార్ట్ ఫోన్లకు వర్తించదు. అయితే జీయో భారత్ ఉపయోగించే కస్టమర్స్ కేవలం కాలింగ్ , పరిమితమైన డేటా పొందాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్అతి ప్లాన్. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
జియో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ఇప్పటికే రిలయన్స్ అంబానీని ఈ టెలికాం కంపెనీ అనేక ఆఫర్లను కస్టమర్ల కోసం పరిచయం చేస్తుంది. తాజాగా జియో రూ.125 రీఛార్జ్ ప్లాన్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చి తీసుకువచ్చింది. దీని వ్యాలిడిటీ 28 రోజుల పాటు లభిస్తుంది.
ఈ ప్లాన్ దరిదాపుల్లో ఏ రీఛార్జీ ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో లేదు. ఇందులో మీరు ప్రతి రోజు 0.5 జీబీ డేటా పొందుతారు. అంటే మొత్తంగా ఈ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీలో 14 జీబీ డేటా 25 రోజుల పాటు లభిస్తుంది. అంటే ఇది వాట్సాప్ వాడటానికి సరిపోతుంది. దీంతోపాటు లైట్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడటానికి బెస్ట్.
ఇక అదనంగా అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్ సర్వీస్ కూడా లభిస్తుంది. ఏ నెట్వర్క్ అయినా సులభంగా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు 300 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్లు లభిస్తాయి. మీరు ఎస్ఎంఎస్ బ్యాంక్ అలర్ట్ కూడా పొందుతారు. ఇక జియో ఈ రీప్లాంటో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఉచితంగా జియో టీవీ యాప్ యాక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది
జియో సావన్, కొన్ని లైవ్ చానల్స్, జియో టీవీ ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండానే ఉచితంగా వీక్షించవచ్చు. కేవలం మీ మొబైల్ తో సైన్ఇన్ అవుతే చాలు.. అయితే ఇది కేవలం జియో భారత్ ఫోన్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి. స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్లకు ఆ ఆప్షన్ లేదుజ ఇది ఒక బేసిక్ ప్లాన్ అతి తక్కువ ధరల్లోనే ప్లాన్ కోసం చూస్తున్న కస్టమర్లకు ఇది బెస్ట్.
ఒక మై జియో యాప్ ద్వారా ఈ ప్లాన్ తో సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్ లో యూజర్లకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంది. డేటాతోపాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ కేవలం రూ. 125 రోజులకే 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఉచితంగా ఎస్ఎంఎస్లు కూడా పొందుతారు.