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జియో రూ.189 ప్లాన్‌తో SIM యాక్టివ్.. కాలింగ్, SMS, డేటా అన్నిటికీ ఒకే ప్యాక్‌!!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 17, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:06 PM IST

జియో ప్రీపెయిడ్‌ ప్లాన్స్‌తో బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీలో అందిస్తోంది. రూ.189 రీఛార్జీ ప్లాన్‌ కూడా ఇందులో భాగమే. ఈ ప్లాన్‌తో రీఛార్జ్‌ చేసుకుంటే మీ సిమ్‌ 28 రోజులపాటు యాక్టీవ్‌గా ఉండటమే కాదు.. 300 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు, 2 జీబీ డేటా కూడా లభిస్తుంది. జియో అందిస్తున్న రూ.189 ప్లాన్‌ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

Jio 189 Plan1/5

జియో 189 ప్లాన్

మీరు జియో సిమ్‌ వినియోగదారులా? అయితే,మీకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌. మీ సిమ్‌ యాక్టీవ్‌గా కూడా ఉండాలా? అయితే, మీరు బెనిఫిట్స్‌ పొందుతూనే 28 రోజులపాటు మీ సిమ్‌ యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు డేటా, ఎస్‌ఎంఎస్‌ బెనిఫిట్స్‌ కూడా లభిస్తాయి.  

Jio SIM Active Plan2/5

జియో సిమ్ యాక్టివ్ ప్లాన్

ఈ ప్లాన్‌ ఎక్కువ డేటా ఉపయోగించని వారికి బెస్ట్‌ ఆప్షన్‌.  అంటే మీకు వైఫై కనెక్షన్‌ ఉంటే మీరు ఈ సిమ్‌ యాక్టీవ్‌ ప్లాన్‌ ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ జియో సిమ్‌ యాక్టీవ్‌ ప్లాన్‌ కేవలం రూ.189 మాత్రమే.  

Jio Recharge Plan 20263/5

జియో రీఛార్జ్ ప్లాన్

ఈ ప్లాన్‌తో రీఛార్జీ చేసుకుంటే 28 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించకుండా వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బెనిఫిట్స్‌ కూడా పొందవచ్చు. ఈ ప్యాక్‌లో అదనంగా మీరు 300 ఎస్‌ఎంఎస్‌ బెనిఫిట్స్‌ కూడా పొందుతారు  

Jio Cheapest Recharge Plan4/5

జియో చౌకైన ప్లాన్

జియో అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్‌లో 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 2 జీబీ డేటా కూడా పొందుతారు. ఇది ఏ సమయంలో అయినా వాడుకోవచ్చు. డేటా లిమిట్‌ అయిపోయిన తర్వాత 64 కేబీపీఎస్‌కు తగ్గుతుంది.  

Jio 28 Days Validity Plan5/5

జియో 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్

ఈ ప్లాన్‌లో మీరు జియో టీవీ, జియో సినిమా, జియో క్లౌడ్‌ బెనిఫిట్స్‌ కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్‌తో మీరు లైవ్‌ టీవీ, ఎంటర్‌టైన్మెంట్‌ కంటెంట్‌ , జియో స్టోరేజ్ యాక్సెస్‌ కూడా లభిస్తుంది.  

TAGS:
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