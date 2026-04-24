Jio: జియో బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.198 కే అపరిమిత కాలింగ్‌, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా..!

Jio Rs 198 Recharge Plan:  ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ జియో ఇప్పటికే బంపర్ ప్లాన్స్ తమ వినియోగదారులకు ప్రారంభించింది. ఆకర్షణీయంగా జియో కస్టమర్లకు 2gb డేటా కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.198 తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే చాలు, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్‌తో రీఛార్జ్‌ చేసుకుంటే కలిగే మరిన్ని బంపర్ బెనిఫిట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
 
 జియో కస్టమర్లకు అదిరిపోయే న్యూస్ కేవలం రూ. 200 నోటుతో ప్రతిరోజు 2gb డేటా పొందవచ్చు. ఈ డేటా ప్లాన్ అధికారిక పోర్టల్‌లో అందుబాటులో ఉంది. జియో వినియోగదారులు సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.  

జియో ఈ ప్లాన్ ధర కేవలం రూ.198 మాత్రమే మై జియో పోర్టల్ లో దీని బెనిఫిట్స్ వివరాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ రీఛార్జి ప్లాన్ తో మీరు పొందుతే అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ రోమింగ్ ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తుంది.  

 జియో అందిస్తున్న ఈ రూ.198 రీఛార్జి ప్లాన్ తో ప్రతిరోజు 2gb డేటా మొత్తంగా 28gb పొందుతారు. అయితే దీని వ్యాలిడిటీ కేవలం 14 రోజులు మాత్రమే లభిస్తుంది. అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ లో ఇది అందుబాటులో ఉంది.   

 ఈ ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే మీరు ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. జియో సబ్స్క్రైబర్లు జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్ అనే రెండు ఉచిత యాప్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎక్కువ డేటా వినియోగించేవారు ఈ ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకోవచ్చు.  

జియో అందిస్తున్న ఈ రీఛార్జి ప్లాన్ అది తక్కువ ధరలో ఉంది. కాబట్టి ఎక్కువ మంది రీఛార్జ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది 5g సేవలు కూడా అందిస్తుంది. మీ ఏరియాలో 5G అందుబాటులో ఉంటే హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా కూడా పొందుతారు.

