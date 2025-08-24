Jio: జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. కేవలం రూ.199 తో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!

Jio 199 Plan: ఇటీవల కాలంలో జియో వార్తలో నిలిచింది. తమ మూడు బేసిక్ ప్లాన్స్ తొలగించి జియో యూజర్లకు షాక్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, రూ.199 తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మీరు ఏడాదంతా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మీ సిమ్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఈ ప్లాన్ తో మీకు లభించే బెనిఫిట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా టెలికాం యూజర్లు నెలకు లేదా మూడు నెలలకు సరిపడా రీఛార్జ్ చేసుకుంటారు. అయితే ఎక్కువ డేటా అవసరం లేకుండా కేవలం సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉండలనుకునే వారికి జియో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. కేవలం రూ.199 తో ఏడాదంతా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
ప్రధానంగా సీనియర్ సిటిజన్స్, ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయలేని వారికి సెకండ్ సిమ్ ఉన్నవాళ్లు ఈ రీఛార్జి ప్యాక్ ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఈ ప్యాక్తో రీఛార్జజీ చేసుకోవడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం .
జియో రూ.199 ప్యాక్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. దీంతోపాటు అపరిమిత జియో టు జియో కాలింగ్ సౌకర్యం పొందుతారు. దీనికి ఇన్కమింగ్ కాల్స్ కూడా ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీ వసూలు చేయరు.
నాన్ జియో నెంబర్స్ కి మీరు కాల్ చేయాలనుకుంటే అతి తక్కువ ధర ఛార్జీ చేస్తారు దీనితోపాటు కాంప్లిమెంటరీగా జియో యాప్స్ అయినా జియో టీవీ, జియో సినిమా, జియో సావన్, జియో డిజిటల్ సర్వీస్ యాక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది.
అయితే మీకు కూడా సెకండ్ సిమ్ ఉంటే జియో సిమ్ ఎంచుకుంటే కేవలం రూ.199 కి ఏడాది మొత్తం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు . మీ సిమ్ కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. కాంప్లిమెంటరీ తో కొన్ని రకాల సినిమాలు కూడా చూడవచ్చు.