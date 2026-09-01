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Jio Rs 199 Recharge Plan: జియో యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.199కే 27GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 01, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:22 PM IST

Jio Rs 199 Recharge Plan: తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ డేటా కావాలని కోరుకునే మొబైల్ యూజర్లకు జియో నుంచి మరో ప్రీపెయిడ్ రీచార్జ్ ఆప్షన్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించే వారికి ఈ ప్లాన్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. రూ.200లోపే రీచార్జ్ చేసుకోవాలనుకునే వారికి రూ.199 ప్లాన్ ఒక మంచి ఎంపికగా చెప్పుకోవచ్చు.

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జియో 27GB డేటా

ఈ రీచార్జ్ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ 18 రోజులు. ఈ సమయంలో ప్రతిరోజూ 1.5GB హైస్పీడ్ డేటా అందుతుంది. అంటే మొత్తం వ్యాలిడిటీని లెక్కిస్తే 27GB వరకు డేటాను ఉపయోగించుకోవచ్చు. సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్, వాట్సాప్, ఆన్‌లైన్ బ్రౌజింగ్ వంటి వాటికి ఈ డేటాను వినియోగించుకోవచ్చు.  

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జియో రోజుకు 1.5GB డేటా

డేటాతో పాటు ఈ ప్లాన్‌లో అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంటుంది. దీంతో జియో నెట్‌వర్క్‌లో ఉన్న ఇతర నంబర్లతో పాటు ఇతర నెట్‌వర్క్‌లకు కూడా కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రతిరోజూ 100 SMSలు పంపుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కాల్స్, మెసేజ్‌లు ఎక్కువగా ఉపయోగించే వారికి కూడా ఈ రీచార్జ్ ఉపయోగపడుతుంది.  

Jio recharge plans3/5

జియో ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్స్

జియో అందించే కొన్ని యాప్ సేవలకు సంబంధించిన ప్రయోజనాలు కూడా ఈ ప్లాన్‌లో లభిస్తాయి. వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రయోజనాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే 5G ఫోన్, 5G నెట్‌వర్క్ ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్న యూజర్లు అన్‌లిమిటెడ్ 5G డేటా కోసం ప్లాన్‌కు సంబంధించిన అర్హతలు, అదనపు ఆప్షన్లను ముందుగా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.  

Jio prepaid plans4/5

జియో రీచార్జ్ ప్లాన్స్

ఇక నెల రోజుల పాటు డేటా కావాలనుకునే వారికి రూ.319 రీచార్జ్ ప్లాన్ కూడా ఉంది. ఇందులో ప్రతిరోజూ 1.5GB డేటా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు, జియో యాప్ సేవలకు సంబంధించిన ప్రయోజనాలు అందుతాయి. ఈ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ సుమారు ఒక నెల ఉంటుంది.  

Jio 1.5GB per day plan5/5

జియో రూ.199 రీచార్జ్ ప్లాన్

కాబట్టి తక్కువ కాలానికి ఎక్కువ డేటా కావాలనుకునే వారు రూ.199 ప్లాన్‌ను పరిశీలించవచ్చు. నెల రోజుల వ్యాలిడిటీ కావాలనుకునే వారు రూ.319 ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. రీచార్జ్ చేసే ముందు మీ అవసరాలు, ప్రస్తుత ప్లాన్ వివరాలు, 5G ప్రయోజనాల అర్హతలను జియో అధికారిక యాప్‌లో ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.

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