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Jio New Plan: జియో వినియోగదారులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 30 జిబి డేటాతో వచ్చేసిన కొత్త రూ.200 ప్లాన్..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 27, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:26 PM IST

Jio New Plan:దేశంలోని ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ జియో వినోద ప్రియుల కోసం కొత్త రూ.200 ఓటీటీ యాడ్-ఆన్ ప్లాన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్‌లో ఎక్కువ డేటాతో పాటు అనేక ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్లాన్‌ను మైజియో యాప్‌తో పాటు జియో అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో కూడా రీచార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

Jio 28 Days Plan1/5

జియో రీచార్జ్ ప్లాన్

కొత్తగా జియో నుంచి వచ్చిన రెండు వందల రూపాయల ప్లాన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇందులో రోజువారీ డేటా పరిమితి ఉండదు. బదులుగా మొత్తం 30GB హైస్పీడ్ డేటాను ఒకేసారి అందిస్తారు. ఈ డేటాను 28 రోజుల చెల్లుబాటు కాలంలో వినియోగదారులు తమ అవసరానికి అనుగుణంగా ఎప్పుడైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. తరచుగా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు లేదా వీడియోలు చూసే వారికి ఇది మంచి ఎంపికగా ఉండొచ్చు.  

Jio OTT Pass2/5

జియో 30జీబీ డేటా

ఈ రూ.200 ప్లాన్‌తో మొత్తం 15 ప్రముఖ ఓటీటీ సేవలకు యాక్సెస్ లభిస్తుంది. వీటిలో యూట్యూబ్ ప్రీమియం, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ ఎడిషన్, జియోహాట్‌స్టార్, సోనీ లివ్, జీ5, డిస్కవరీ+, లయన్స్‌గేట్ ప్లే, సన్ నెక్ట్స్, హోయిచోయ్, ఫ్యాన్‌కోడ్ వంటి ప్రముఖ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా జియోటీవీ ద్వారా వెయ్యికి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానళ్లను కూడా వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది.  

Jio Recharge 20263/5

జియో 28 రోజుల ప్లాన్

అయితే ఈ ప్లాన్ తీసుకునే ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఇది కేవలం డేటా ఆధారిత యాడ్-ఆన్ ప్లాన్ మాత్రమే. ఇందులో వాయిస్ కాల్స్ లేదా ఎస్‌ఎంఎస్ సదుపాయం ఉండదు. అందువల్ల ఇప్పటికే యాక్టివ్ జియో ప్రీపెయిడ్ బేస్ ప్లాన్ ఉన్నవారు మాత్రమే ఈ ప్లాన్‌ను ఉపయోగించాలి.  

Jio 30GB Data Plan4/5

జియో కొత్త రీచార్జ్

అలాగే కొన్ని ఓటీటీ సేవలను ఉపయోగించాలంటే మైజియో యాప్ ద్వారా యాక్టివేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. యూట్యూబ్ ప్రీమియం, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ ఎడిషన్ వంటి సేవలు యాక్టివేషన్ తర్వాత మాత్రమే పనిచేస్తాయి.  

Jio OTT Recharge Plan5/5

జియో ఓటీటీ పాస్

ఒకేసారి ఎక్కువ డేటా అవసరమయ్యే వారు, సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఎక్కువగా చూసే వినియోగదారులకు ఈ కొత్త జియో రూ.200 ఓటీటీ ప్లాన్ మంచి ఎంపికగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. అయితే స్పోర్ట్స్ ఛానళ్లకు పూర్తి యాక్సెస్ ఈ ప్లాన్‌లో ఉండదనే విషయాన్ని కూడా వినియోగదారులు గుర్తుంచుకోవాలి.

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