Jio: వారెవ్వా అదిరిపోయే జియో ప్లాన్‌.. ఈ సింగిల్‌ రీఛార్జీతో 200 రోజులు వ్యాలిడిటీ..!

Jio Long Term Validity Plan Details: రిలయన్స్ జియో దేశంలోనే పెద్ద ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీగా అవతరించింది. 500 మిలియన్‌ యూజర్‌లు కలిగి ఉంది. లాంగ్ టర్మ్ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ తో అద్భుత ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తోంది. ఎక్కువ మంది యూజర్స్ ఆకర్షితులవుతున్నారు. రిలయన్స్ జియో మరో బంపర్ ఆఫర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. 200 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
 జియో రూ.2025 రీఛార్జ్ ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ 200 రోజులపాటు లభిస్తుంది. అంటే ఏకంగా ఆరు నెలలకు పైగా మీ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. తరచూ రీఛార్జ్ చేసుకుని అవసరం ఉండదు. జియో అందిస్తున్న ఈ రూ. 2025 వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ గురించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.  

 జియో రూ.2025 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌తో మీరు రీచార్జ్ చేసుకుంటే అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఏ నెట్వర్క్ అయినా చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు ఉచితం. 200 రోజుల పాటు దీని వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.  

 ఎక్కువ డేటా వాడే వినియోగదారులకు ఇది బెస్ట్ ప్లాన్‌ అని చెప్పవచ్చు. ఈ ప్లాన్‌ మొత్తంలో మీరు 500 జీబీ నెట్ పొందుతారు. యూజర్లు ప్రతిరోజు 2.5 జీబీ నెట్ వాడుకోవచ్చు. 5జీ డేటా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ వర్క్ ఫ్రం హోం చేసే వారికి మరింత ఉపయోగకరం.  

 ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో గూగుల్ జెమినీ ప్రో ఏఐ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. జియో హాట్‌స్టార్‌ సబ్స్క్రిప్షన్ మూడు నెలల పాటు లభిస్తుంది. జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్ కూడా ఉచితంగా యాక్సెస్ పొందుతారు.  

 జియో ఈ రూ.2025 రీఛార్జ్ ప్లాన్ తో తరచూ రీఛార్జ్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. ఎక్కువ డేటా ఉపయోగించేవారికి బెస్ట్ ప్లాన్. అపరిమిత 5జీ డేటా కూడా పొందుతారు. పెరుగుతున్న టెలికాం ధరలు నేపథ్యంలో ఇలాంటి ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

