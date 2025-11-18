English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jio: జియో రూ.299 ప్లాన్‌.. ఇందులో బెనిఫిట్స్‌ తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు..

Jio Cheapest Rs 299 Plan: రిలయన్స్ జియో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. రూ. 299 ప్లాన్‌లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. రూ. 300 లోపే సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో వీడియో కాలింగ్, సోషల్ మీడియా, ఆన్‌లైన్ స్టడీస్ కూడా ఈ డేటాతో బ్రౌజ్‌ చేయవచ్చు. ఈ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం
 
 ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ రిలయన్స్ జియో రూ. 299 ప్లాన్ అద్భుతమైన లాభాలు ఉన్నాయి. ఇందులో మీరు డేటాతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు. దేశవ్యాప్తంగా ఏ నెట్‌వర్క్ అయినా ఈజీగా కాలింగ్ సౌకర్యం ఉంటుంది. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ డేటా రూ.300 లోపే పొందుతారు.   

 రిలయన్స్ రూ. 299 ప్లాన్లు మంచి బెనిఫిట్స్‌ పొందుతారు. దీనితో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, యూట్యూబ్ వీడియో కూడా సులభంగా వీక్షించవచ్చు. ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా అయిపోయిన కానీ వాట్సాప్‌ రీల్స్‌ యాక్సెస్‌కు 64 కేబీపీఎస్ అపరిమితంగా పొందుతారు.  

 జియో ఈ ప్లాన్ 28 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో ఇతర కాలింగ్ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు. 4g వోల్టే అందుబాటులో ఉంటుంది. 5జి నెట్వర్క్ ఉన్న ప్రదేశంలో 5జీ యాక్సెస్ కూడా సులభంగా పొందుతారు.  

ఇందులో ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితంగా పొందుతారు. రిలయన్స్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ లో జియో టీవీ, జియో సినిమా, జియో క్లౌడ్ లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ కూడా వీక్షించవచ్చు. మొత్తంగా రిలయన్స్ జియో ఆఫర్లు ప్రతిరోజూ 1 జీబీ డేటా పొందుతారు.  

 జియో అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ లో 28 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఏ నెట్‌వర్క్ అయినా చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. ఇందులో హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా కేవలం రూ.299 కే పొందడం బంపర్‌ ఛాన్స్‌.

