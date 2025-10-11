English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jio Recharge Plan: ఎంజాయ్ పండగో.. జస్ట్ రూ. 349కే జియో మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్లాన్.. ఈ 4 బెనిఫిట్స్ మాత్రం అదుర్స్

Reliance Jio: ధంతేరాస్, దీపావళికి ముందు రిలయన్స్ జియో.. తమ కస్టమర్లను ఆకట్టుకొనేందుకు సరికొత్త ప్లాన్‌తో ముందుకొచ్చింది. అత్యంత తక్కువ ధరకే జియో అద్భుతమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లను ఆఫర్ చేస్తోంది. జస్ట్ రూ. 349కే కొత్త ప్లాన్‌ను అందిస్తోంది. గోల్డ్‌పై స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. ఈ ప్లాన్ కొనుగోలుపై రోజువారీ డేటా, కాలింగ్‌తో సహా అనేక ఓటీటీ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు.  
 
1 /5

జియో రూ.349 ప్లాన్ కస్టమర్లకు 28 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. కస్టమర్లు అన్ని నెట్‌వర్క్‌లలో రోజుకు 2GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్ పొందవచ్చు. అలాగే ఈ ప్లాన్‌లో ప్రతిరోజూ 100 SMS పంపుకోవచ్చు.    

2 /5

జియో ఫైనాన్స్‌పై గోల్డ్ బోనస్: జియోఫైనాన్స్ యాప్‌లో గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బోనస్. జియో గోల్డ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే వినియోగదారులకు అదనంగా 2శాతం బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బెనిఫిట్ కోసం వినియోగదారులు +91-8010000524కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వాలి. డిజిటల్ గోల్డ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు తమ పెట్టుబడిపై కొంచెం అదనపు రాబడిని పొందాలనుకునేవారికి అద్భుతమైన ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.  

3 /5

జియోహోమ్ 2 నెలల ఫ్రీ ట్రయల్స్: జియో స్మార్ట్ హోమ్ సెటప్‌ కోసం కంపెనీ జియోహోమ్ 2 నెలల ఫ్రీ ట్రయల్‌ను అందిస్తోంది. కొత్త కనెక్షన్‌ను కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులకు ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ట్రయల్ సమయంలో వినియోగదారులు జియో హోమ్ ఇంటర్నెట్, స్మార్ట్ డివైజ్, ఓటీటీ కంటెంట్ వంటి సర్వీసులను యాక్సస్ చేయొచ్చు.  

4 /5

3 నెలల పాటు జియో హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్: ఎంటర్‌టైన్మెంట్ కోసం జియో 3 నెలల జియో హాట్‌స్టార్ మొబైల్, టీవీ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను అందిస్తోంది. వినియోగదారులు ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా స్పోర్ట్స్, సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ల వంటి ప్రీమియం కంటెంట్‌ను యాక్సస్ చేయొచ్చు.

5 /5

జియోక్లౌడ్‌లో 50GB ఫ్రీ స్టోరేజీ: డిజిటల్ డేటా సేఫ్‌ కోసం జియో యూజర్ల కోసం 50GB ఫ్రీ క్లౌడ్ స్టోరేజీని అందిస్తోంది. కస్టమర్లు తమ ఫైల్‌లు, ఫోటోలు, వీడియోలు, డాక్యుమెంట్లను క్లౌడ్‌లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు ఏ డివైజ్ నుంచి అయినా ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు.  

Jio 349 Celebration Plan jio new recharge plan reliance jio Jio Unlimited Recharge Plan Jio Rs 349 Recharge Plan jio recharge Jio recharge benefits Jio Jio Unlimited Data Offer

