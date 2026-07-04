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జియో రూ. 448 vs ఎయిర్‌టెల్ రూ. 469 ప్లాన్.. 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో ఏది బెస్ట్ ఆఫర్ ఇస్తుందో తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 04, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:08 PM IST

Jio vs Airtel: రిలయన్స్‌ జియో, భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌ రెండూ కూడా దేశీ అతి పెద్ద ప్రైవేటు దిగ్గజ టెలికాం కంపెనీలు. అయితే, 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌లో ఏది బెస్ట్‌? జియో రూ.448, ఎయిర్‌టెల్‌ రూ.469 వ్యాలిడిటీ ఒకటే కానీ, ఎందులో బెనిఫిట్స్‌ ఎక్కువగా ఉంటాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

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జియో

జియో రూ.448 ప్లాన్‌.. రిలయన్స్‌ జియో రూ.448 ప్లాన్‌ ఇందులో అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఉంటాయి. 1000 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు, 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు ఈ ప్లాన్‌తో రీఛార్జీ చేసుకుంటే ఇందులో డేటా లభించదు.  

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జియో వర్సెస్ ఎయిర్‌టెల్

ఈ ప్లాన్‌ ద్వారా మీకు 5జీ నెట్‌వర్క్‌ కూడా లభించదు. మీకు డేటా కావాలంటే ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా అందించే యాడ్‌ ఆన్‌ చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాల్సినప్పుడు డేటా ప్లాన్‌ కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీలో డేటా వినియోగించని వారికి బెస్ట్‌ ప్లాన్‌  

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ఎయిర్‌టెల్ బెస్ట్ ప్లాన్

ఎయిర్‌టెల్‌ రూ.469 ప్లాన్‌.. ఎయిర్‌టెల్‌ రూ.469 ప్లాన్‌తో రీఛార్జీ చేసుకుంటే కూడా అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బెనిఫిట్స్‌తోపాటు 900 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు పొందుతారు. ఈ ప్లాన్‌ వ్యాలిడిటీ కూడా 84 రోజులపాటు వర్తిస్తుంది.  

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జియో రీఛార్జ్ ఆఫర్లు

అంతేకాదు జియో మాదిరి ఇందులో కూడా డేటా లభించదు. యాడ్‌ ఆన్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఎయిర్‌టెల్‌ అదనంగా ఈ ప్లాన్‌లో ఎడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రీమియం 12 నెలలపాటు యాక్సెస్‌ లభిస్తుంది. నెట్‌వర్క్‌తోపాటు ఫ్రీ హాలోట్యూన్స్‌ కూడా పొందుతారు.  

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లాంగ్ వ్యాలిడిటీ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్స్

జియో vs ఎయిర్‌టెల్‌ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్‌..? రెండు ప్లాన్స్‌ కూడా మంచివే. అయితే జియో కావాలంటే జియో ఎంచుకోవచ్చు. లేదా ఎయిర్‌టెల్‌ రీఛార్జీ చేసుకుంటే ఇందులో అదనపు బెనిఫిట్‌ ఎడోబ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రీమియం లభిస్తుంది.  

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